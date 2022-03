Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Neue Leaks verraten Details zum Display – kleineres Display und früherer Verkaufsstart?

Erst im Herbst stehen die neuen Pixel 7-Smartphones auf dem Plan, doch schon jetzt gibt es immer wieder Leaks, die interessante Details verraten. Jetzt gibt es neue Informationen zu den Displaygrößen der beiden Geräte und vielleicht einen Hinweis darauf, dass sie in diesem Jahr etwas früher als bisher erwartet starten könnten. Freunde kleinerer Displays dürfen sich ein bisschen freuen.



Die Pixel 7-Smartphones sind noch weit entfernt und stehen in der Liste der erwarteten Google-Produkte recht weit hinten, aber dennoch sind die Leaker schon fleißig dabei, uns immer wieder neue Informationen zu liefern. Jetzt hat sich der gut vernetzte Leaker im Displaybereich, Ross Young, zu Wort gemeldet und verkündet, dass Google beim Pixel 7 auf ein etwas kleineres Display als beim Vorgänger Pixel 6 setzt. Der Unterschied ist allerdings marginal und gilt auch nur für das Pixel 7.

Das Display des Pixel 7 soll von 6,4 Zoll auf 6,3 Zoll schrumpfen, beim Pixel 7 Pro soll es aber bei 6,7 Zoll bleiben. Auch in diesem Jahr werden es also zwei recht große Smartphones werden. Die Auslieferung der Panels soll bereits im Mai beginnen und damit wohl einen Monat früher als im vergangenen Jahr. Ob die Smartphones dadurch auch früher auf den Markt kommen, lässt sich daraus aber nicht sicher ableiten. Es könnte auch ein veränderter Produktionsprozess sein. Vielleicht will Google auch Verzögerungen beim Flaggschiff um jeden Preis ausschließen, denn sehr wahrscheinlich ist das Pixel 6a mal wieder von solchen betroffen.

Young geht davon aus, dass die Displays auch in diesem Jahr auf 120 Hertz setzen werden.

