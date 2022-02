Pixel Pass: Die neue Art, ein Smartphone zu besitzen – Google bringt Smartphone-Abo bald nach Deutschland

Rund um den Start des Pixel 6 hat Google in den USA das neue Konzept des Pixel Pass gestartet, das man als „neue Art, ein Smartphone zu besitzen“ beworben hat. Schon damals gab es Hinweise auf einen Start in Deutschland und nun ist das Ganze etwas konkreter geworden: In wenigen Monaten wird der Pixel Pass sehr wahrscheinlich in Deutschland starten – vermutlich zum Pixel 6a.



Mit dem Pixel Pass hat Google im Herbst vergangenen Jahres ein neues Kundenbindungsprogramm für die Pixel-Smartphones eingeführt, das vollständig als Abo gestaltet ist. Nutzer erhalten gegen einen festen monatlichen Betrag das Pixel 6 oder ein Pixel 6 Pro sowie einige Vorteile wie ein Google One-Paket, YouTube Premium, den Google Play Pass und ein erweitertes Reparaturprogramm. Der Einstieg ist leicht, denn das Smartphone ist Teil des Abos und muss nicht gekauft werden. Man erkauft es sich im Laufe der Abodauer.

Alle Details zu diesem neuen Abo haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst. Das Paket ist auf den ersten Blick sehr attraktiv, hat aber auch einige Stolpersteine aufzuweisen, die man vielleicht in der nächsten Runde angehen müsste. Nun gibt es recht eindeutige Hinweise darauf, dass Google den Start in Deutschland plant und diesen möglicherweise schon mit dem Release des Pixel 6a einführen wird.

Bereits zum Launch im Oktober in den USA gab es eine deutsche Seite im Google Store, die kurz nach meiner Entdeckung Offline genommen wurde. Dort wurde das Programm mit dem Untertitel „die neue Art, ein Smartphone zu besitzen“ beschrieben. In der Android-Welt ist es das auch, nur dass bisher lediglich US-Nutzer darauf Zugriff hatten. Dass es dabei nicht bleiben wird, war von Beginn an absehbar.









Vor wenigen Tagen hat Google die Marke „Pixel Pass“ für den europäischen Raum angemeldet und damit ein eindeutiges Signal gesendet. In der Anmeldung ist zu sehen, dass als sekundäre Sprache „deutsch“ angegeben wurde – was einen Start in Deutschland und vielleicht auch Österreich oder Schweiz nahelegt. Nachdem Großbritannien nicht mehr in der EU ist, scheint Google zunehmend den deutschen Markt zu bevorzugen und neue Angebote hierzulande als Erstes nach den USA einzuführen.

Theoretisch könnte man das neue Produkt jederzeit hierzulande starten, aber ich denke dass es mehr Sinn in Kombination mit einem frischen Smartphone ergibt. Immerhin läuft ein solches Abo zwei Jahre und das Pixel 6 hat nun schon wieder vier Monate auf dem Buckelt. Weit entfernt von einem alten Modell, aber eben nicht mehr taufrisch und daher vielleicht für ein solches Abo nicht ganz so attraktiv. Denn der Vorteil ist, dass man nach zwei Jahren ein neues Pixel erhält. Natürlich würde man das Pixel 8 dann gerne rund um den Release haben und nicht erst vier Monate später.

Die Markenanmeldung und die damalige deutsche Übersetzung im Google Store machen klar, dass der Start in Deutschland angedacht ist. An den Details wird man vielleicht noch feilen, denn unter anderem fehlt Google hierzulande das in den USA unter Pixel-Nutzern beliebte Mobilfunkangebot Google Fi.

