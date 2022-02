Android: Neues Google System Update bringt viele kleine Verbesserungen für alle Nutzer – Rollout beginnt

Erst vor wenigen Wochen wurden die neuen Google System Updates für alle Nutzer angekündigt und zum Abschluss des ersten Monats hat Google erneut mit einer ganzen Reihe neuer Features nachgelegt: Es gibt einen ganzen Schwung weiterer Verbesserungen für die Android-Plattform, von denen nicht nur Smartphone-Nutzer profitieren. Auch andere Geräte mit Android-Ablegern von Smartwatches bis Smart TVs erhalten Verbesserungen.



Wir haben euch erst vor einigen Tagen die Google System Updates vorgestellt, die über den Google Play Store automatisch für alle Nutzer ausgerollt werden, ohne dass diese es bemerken. Diese Updates im Hintergrund, hauptsächlich für die Google Play Services, gibt es schon seit sehr vielen Jahren, doch erst seit diesem Jahr wird das Ganze transparent kommuniziert. Bisher war nicht einmal klar, wie häufig es solche Updates gibt oder wann es zuletzt ausgerollt wurde.

Zuerst dachten wir, dass es die Updates monatlich gibt, so wie sie auf dieser Seite aufgelistet werden, aber das war zumindest im Januar nicht der Fall. Nach dem ersten Rollout in Verbindung mit dem Sicherheitsupdate, wurde am 14. Januar der zweite Schwung an Verbesserungen ausgerollt, die zwar nicht wirklich aufregend sind, aber einige kleine Details auf Smartphones, Smart TVs, Tablets oder auch Wear OS und auf den Auto-Plattformen verbessern. Jetzt, bzw. mit Datum vom 28. Januar, gibt es den nächsten Schwung.

Es ist wie gesagt nicht bekannt, ob das nun eine Besonderheit ist oder es solche Updates in kurzen Abständen schon mehrfach gegeben hat. Im Folgenden findet ihr die Liste der neuen Updates für den Monat Januar. Die lange Liste der Updates für Dezember und der ersten Januar-Hälfte findet ihr in diesem Artikel. Schon nächsten Montag dürfte der nächste Schwung folgen, wobei dann auch wieder ein Android-Sicherheitsupdate vor der Tür steht.









Kontoverwaltung [Phone, Tablet] Benachrichtigungen von Family Link auf dem Gerät eines Kindes können über die Android-Einstellungen in der Ansicht mit zwei Fenstern an die Jugendschutzeinstellungen weitergeleitet werden (nur bei Geräten mit faltbaren und großen Bildschirmen).

[Phone, Tablet] Eltern, die ihren beaufsichtigten Kindern bei der Anmeldung auf ihrem Gerät helfen, haben jetzt die Möglichkeit, Family Link auch auf ihrem eigenen Gerät aus der Ferne zu installieren. Google Play Store Verbesserungen der Funktion „Während Download spielen“, durch die es schon während des Downloads eines Spiels für Mobilgeräte möglich ist, dieses zu spielen, um die Wartezeit zu verkürzen. Wallet [Auto, Tablet, TV, Wear OS, Phone] Ermöglicht den Kauf, die Digitalisierung und die Nutzung unterstützter Fahrkarten für „Pay as you go“ (gespeichertes Guthaben) im Vereinigten Königreich. Systemverwaltung Die Unterstützung der Umstellung auf die Sommerzeit ändert sich in verschiedenen Ländern. Entwicklerdienste Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von u. a. Anzeigen, Analysen und Diagnosen, maschinellem Lernen und KI sowie sicherheits- und datenschutzbezogenen Prozessen in ihren Apps.

