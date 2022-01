Wear OS: YouTube Music erhält neue Kachel für zuletzt gespielte Musik – Update für Smartwatches kommt

Google hat das Musikstreaming von YouTube Music im vergangenen Jahr zu Wear OS gebracht und bot die App am Anfang nur exklusiv für die neue Version Wear OS 3 an. Diese ist bisher kaum verbreitet, aber das wird sich ändern und die Integration wird schon einmal ausgebaut: In Kürze wird es eine neue Kachel für zuletzt gespielte Musik geben.



Im vergangenen Jahr hat Google YouTube Music für Wear OS gestartet, das zwar noch lange nicht für alle Benutzer zur Verfügung steht, aber sich schnell verbreiten dürfte und damit schon jetzt weiter ausgebaut wird. Ein Teardown der aktuellen App hat nun hervorgebracht, dass es in Kürze eine neue Kachel geben wird, in der die zuletzt gespielte Musik enthalten ist. Auf folgendem Screenshot ist zu sehen, wie das umgesetzt wird und dass dahinter noch ein paar Fragezeichen stehen.

Dort wird nicht etwa der letzte Titel angezeigt, sondern die zuletzt gespielte Playlist oder das zuletzt abgerufene Album. Unter dieser Information gibt es einen Button, der allerdings nicht mit „Play“, sondern mit „Browse“ betitelt ist und somit wohl nur die weitere Recherche statt des erneuten Abspielens ermöglicht. Bis zum Rollout kann sich noch einiges ändern, aber die Umsetzung sieht schon recht final aus.

