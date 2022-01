Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Neuer umfangreicher Kameratest bescheinigt den Google-Smartphones sehr gute Werte

Google hat mit den Pixel 6-Smartphones in vielen Bereichen stark nachgelegt und natürlich auch in der wichtigen Kategorie der Smartphone-Kameras den nächsten Sprung versucht – offenbar mit Erfolg. Wie der bewehrte DXOMARK-Kameratest nun ergeben hat, ist Google erneut der Einstieg in die Top10 gelungen, um ein Haar sogar doppelt. Die neue Smartphone-Generation konnte in vielen Disziplinen wachsen.



Smartphone-Kameras haben eine enorme Qualität erreicht und auch heute noch gelingt es den Herstellern, durch immer zahlreichere und stärkere Hardware nachzulegen oder weitere Steigerungen aus der Software herauszuquetschen – wobei die KI längst unverzichtbar geworden ist. Google war vor allem mit den ersten Pixel-Generationen führend in diesem Bereich, hat aber den Anschluss verloren und feiert mit den Pixel 6-Smartphones zumindest ein kleines Comeback. Für das Podium reicht es allerdings nicht.

Im DXOMARK-Kameratest erreicht das Pixel 6 132 Punkte und das Pixel 6 Pro ist mit erreichten 135 Punkten sogar noch etwas stärker. Letztem gelingt der Einstieg in die Top10: Das Smartphone platziert sich aus Kamerasicht auf dem 7. Platz hinter drei Huawei-, einem Xiaomi- und zwei Apple-Smartphones. Die aktuelle Rangliste könnt ihr auf dieser Seite sehen. Als Google-Nutzer wird man weniger zu Huawei-Smartphones greifen und auch die iPhones sind für manche nicht ganz so interessant. Rechnet man diese heraus, liegt das Pixel 6 Pro auf dem zweiten Platz hinter dem Xiaomi Mi 11 Ultra. Das Pixel 6 kommt gesamt auf den 11. Platz.

Der Blick auf die Gesamtergebnisse zeigt, dass das Pixel 6 und Pixel 6 Pro im Foto- und Videobereich praktisch gleichauf liegen und durch nur einen einzigen Punkt getrennt sind. Lediglich beim Zoom kann sich das Pro-Modell ordentlich absetzen, was aufgrund der dafür notwendigen Kamera-Hardware nicht überraschend ist.









Testergebnis Pixel 6

Testergebnis Pixel 6 Pro

Wer sich für die Kamera interessiert, sollte sich diese Tests einmal im Detail ansehen. Für das Pixel 6 Pro gibt es einen sehr ausführlichen Testbericht und für das Pixel 6, das dem sehr ähnlich ist, nur einige abweichende Details. Und wer sich nicht auf Experten-Tests verlassen will, sondern lieber Blindtests vertraut – die der gefühlten Realität oftmals näherkommen können – sollte eher zum Pixel 5a greifen. Das hat im Blindtest alle anderen Smartphones geschlagen.

DXOMARK Kameratest: Pixel 6 | Pixel 6 Pro

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren