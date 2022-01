Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Endlich in der Spur – das nächste Android-Update soll ohne Verzögerungen erscheinen

Die Laune vieler Pixel 6-Nutzer dürfte in den letzten Tagen steil nach oben gegangen sein, denn mit dem jüngsten Update wurden praktisch alle groben Probleme der Smartphones behoben. So darf es natürlich gerne weitergehen und nun gibt es ein recht eindeutiges Anzeichen dafür, dass ab Februar endlich alles normal verläuft: Die Pixel 6-Smartphones sollen das nächste Update zeitgleich mit allen anderen erhalten.



Pixel 6-Nutzer mussten in den vergangenen Wochen viel Geduld beweisen. Nicht nur, dass es große Probleme gab und selbst die Bugfix-Updates fehlerhaft waren, sondern sie mussten auch länger als alle anderen auf Updates warten: Im Dezember kam das Update später, wurde aber nur für wenige ausgerollt und dann zurückgezogen. Im Januar kam es mit zehn Tagen Verspätung und damit standen die Vorzeichen für den Februar nicht wirklich gut. Aber es dürfte anders kommen.

Der kanadische Provider Fido hat nun veröffentlicht, dass am 7. Februar mit dem nächsten Update für die Pixel 6-Geräte zu rechnen ist. Das ist exakt der Tag, an dem Tag auch die Updates für alle anderen Pixel-Smartphones erwartet werden (der erste Montag des Monats). Theoretisch könnte sich das nur auf Kanada beziehen, aber das ist eher unwahrscheinlich. Entweder Google rollt das Update weltweit aus oder nicht. Es ist anzunehmen, dass man endlich etwas mehr Ressourcen in das Tensor-Team steckt, um die Nutzer der Pixel 6-Smartphones nicht hinten anstehen zu lassen.

Dann kann man nur hoffen, dass es dabei bleibt. Vielleicht gibt es dann im Februar endlich auch die Android 12L Beta und kurz darauf die erste Vorabversion von Android 13 für die Smartphones…

[AndroidPolice]

