Pixel 6a: Googles neues Budget-Smartphone kommt schon bald – Leaker verrät wahrscheinlichen Zeitpunkt

Google wird in wenigen Monaten neue Produkte präsentieren, zu denen unter anderem das Pixel 6a gehören wird, das als Budget-Ableger des Pixel 6 hoffentlich wieder global verfügbar ist. Jetzt hat ein Leaker verraten, wann mit dem neuen Smartphone zu rechnen ist, dem sicherlich sehr viel Aufmerksamkeit und ein hoher Ansturm zukommen wird. Der geleakte Zeitpunkt ist nicht wirklich überraschend.



Über das kommende Pixel 6a gab es in den letzten Wochen bereits einige Leaks, die wir euch vor einiger Zeit in diesem Artikel zusammengefasst haben. Neue Informationen hat es seitdem nicht mehr gegeben, doch jetzt legt der bekannte Leaker Max Jambor mit einem Zeitpunkt nach, auf den wir den Countdown stellen sollten. In einem sehr tiefgründigen und wortreichen Tweet heißt es, dass das Pixel 6a im Mai erscheinen wird. Dabei erfahren wir leider nicht, ob es die Präsentation oder der Verkaufsstart ist.

Meine Vermutung ist, dass beides im Monat Mai liegt. Anfang Mai wird wohl die Google I/O stattfinden und Ende Mai die vorgestellten Produkte auf den Markt kommen. Bei der Pixel Watch ist vom 26. Mai die Rede und die Vermutung liegt nahe, dass das auch für das Pixel 6a gelten wird. Gut möglich, dass auch das Pixel Fold zu diesem Zeitpunkt auf den Markt kommt, obwohl es aufgrund der Konkurrenzsituation mit dem Pixel 6a doch etwas früher oder später sein könnte.

