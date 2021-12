Smart Home: Google zieht Wifi-Router den Stecker – OnHub wird eingestellt; Nutzer erhalten Nest Wifi-Rabatt

Google räumt im eigenen Hardware-Portfolio auf und zieht einigen Produkten den Stecker, die ihre besten Zeiten lange hinter sich haben: Nun wurde angekündigt, dass der Support für den OnHub Router vollständig eingestellt wird und sich die Nutzer im besten Fall eine Alternative suchen sollen. Das Gerät kann zwar weiter genutzt werden, aber man rät eher davon ab und will die Nutzer auf einen Nest Wifi migrieren.



Google hat 2015 in Kooperation mit TP-Link den OnHub-Router auf den Markt gebracht, mit dem man erstmals in den Bereich der Wifi-Router bzw. Mesh-Geräte eingestiegen ist. Der Router wollte vor allem durch starke Software-Features punkten, doch eine wirklich langfristige Unterstützung war nicht zu spüren. Stattdessen konzentrierte man sich sehr schnell auf den Google Wifi und in weiterer Folge auf den aktuellen Nest Wifi.

Nutzer müssen noch nicht in Eile sein, denn der OnHub Router wird noch bis 19. Dezember 2022 mit Updates versorgt – wenn nötig – und ist bis dahin vollständig nutzbar. Auch nach diesem Datum wird der Router weiterhin seine Dienste tun, aber viele Funktionen verlieren. Es lässt sich kein neues Netzwerk mehr einrichten, keine neuen Geräte mehr einloggen, die Performance kann nicht mehr garantiert werden und Dinge wie der Speedtest und Google Assistant werden nicht mehr nutzbar sein. Ergo: Man sollte sich ein neues Produkt kaufen.

Google empfiehlt nicht nur das Recycling der alten Geräte, sondern gibt allen OnHub-Nutzern einen Rabatt in Höhe von 40 Prozent auf den Nest Wifi. Kann mal sicher mitnehmen, gilt aber nur bis zum 31. März 2022.

» Pixel Watch: Neuer Leak verrät viele Details zu Googles Smartwatch – neuer Google Assistant & evtl Tensor-Chip

» Google Chrome OS: App-Nutzung steigt – immer mehr Nutzer verwenden Android-Apps auf dem Chromebook

[Google Support]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren