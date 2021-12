Smart Home: Google Home Mini wurde eingestellt – der ewige Smart Speaker ist im Store nicht mehr verfügbar

Viele Haushalte verfügen heute über mindestens einen Smart Speaker, denn die Geräte wurden in den vergangenen Jahren als Mini-Versionen regelrecht verscherbelt und mehrfach verschenkt – auch bei Google. Nun hat man es offenbar endlich geschafft, die Lager zu leeren und konnte den Google Home Mini aus dem Portfolio nehmen. Damit endet die lange Geschichte eines Produkts, dessen Erfolg sich schwer einordnen lässt.



Der Google Home Mini Smart Speaker ist im Google Store nicht mehr verfügbar und auch bei vielen anderen Onlinehändlern sind die Bestände knapp oder aufgebraucht. Diesen Satz hätte ich eigentlich schon vor zwei Jahren schreiben sollen, doch erst jetzt ist das tatsächlich eingetreten, womit man kaum noch gerechnet hätte. Während der kleine Smart Speaker noch in der vergangenen Woche in einigen Farben angeboten wurde, gibt es im Google Store jetzt nur noch eine leere Seite. Da konnte es offenbar gar nicht schnell genug gehen.

Der Google Home Mini wurde im Herbst 2017 vorgestellt und sollte den damals noch recht jungen Smart Speakern richtigen Schwung geben. Das dürfte das Produkt ohne Frage geschafft haben, denn das Gerät wusste zu begeistern, der Preis von gut 60 Euro war angemessen und Amazon reagierte damals wie heute immer wieder mit starken Rabatten auf Echo Smart Speaker. Doch es war auch der Google Home Mini, der unter einer zu sensiblen Touch-Oberfläche litt und dadurch mehrfach Gespräche ohne Wissen der Nutzer aufzeichnete.

Damals ein Supergau, der das noch aufzubauende Vertrauen in die Smart Speaker belastete. Google hatte die Touchfläche damals sehr schnell per Update deaktiviert und diese niemals wieder aktiviert. Man kann also sagen, dass das Produkt schon sehr früh um eine Funktion beschnitten wurde, die anfänglich intensiv beworben wurde. Kein gutes Zeichen für die folgenden Jahre.









Die Lagen waren offenbar randvoll

Der Google Home Mini wurde immer wieder im Rahmen von Werbeaktionen sehr günstig verkauft (~ 10 Euro) oder sogar verschenkt. Im Herbst 2019 wurde der Nachfolger Nest Mini vorgestellt, der dem Vorgänger zum Verwechseln ähnlich sieht und bei dem der wichtigste Unterschied tatsächlich der Namenswechsel war. Doch wer dachte, dass der Home Mini bald nicht mehr verfügbar sein sollte, irrte. In den folgenden zwei Jahren wurde der Google Home Mini weiter verkauft, für Aktionen genutzt und noch einige Male verschenkt. Böse Zungen würden behaupten, dass mehr Geräte verschenkt als verkauft wurden.

Spätestens seit der Präsentation des Nachfolgers stand die Frage im Raum, wie viele Geräte Google eigentlich auf Lager hat. Ob man sich tatsächlich so maßlos verschätzt hat, dass man die Geräte zwei Jahre über ihre geplante Verkaufsdauer hinaus verkaufen und verschenken konnte? Fast musste man sich sorgen, dass der Google Home Mini den Nest Mini überlebt. Doch weil es bisher keinen Nest Mini 2 gab, könnte es auch um dessen Verkaufszahlen nicht ganz so gut bestellt sein.

Sicherlich ist der Google Home Mini ein gutes Gadget, das bei Millionen Nutzern nach wie vor treu seine Dienste leistet, aber die Einstellung war absolut überfällig und es ist gut, dass man diese nun durchgezogen hat. Bleibt abzuwarten, wie es weitergeht, denn in puncto Smart Speaker und Smart Displays ist Google auffällig zurückhaltend.

[9to5Google]

