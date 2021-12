Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Google zieht endlich die Notbremse – Dezember-Patch gestoppt & Update erst Ende Januar

Google hat vor mittlerweile vier Wochen (!) das Android-Sicherheitsupdate für den Monat Dezember veröffentlicht, doch eine nicht bekannte (aber wohl sehr große) Anzahl Besitzer der neuen Pixel 6-Smartphones haben das Update bis heute nicht erhalten. Nachdem in den letzten Wochen immer mehr Probleme entdeckt worden sind, die recht schwerwiegend sind, hat man sich Google nun endlich offiziell zu Wort gemeldet. Leider hat man keine guten Nachrichten…



Die Pixel 6-Smartphones sind erst seit etwas mehr als zwei Monaten auf dem Markt und sollten daher bei Google noch eine sehr hohe Priorität genießen. Aber dennoch gab es viele Probleme und das eigentlich erlösende Dezember-Update hat die ganze Situation noch viel schlimmer gemacht. Zwar wurden knapp 100 Problemchen jeglicher Art behoben, aber man riss eine ganze Reihe neuer Baustellen auf. Die schwerwiegendste ist sicherlich, dass viele Nutzer plötzlich Probleme mit der Mobilfunkverbindung haben.

Probleme über Probleme

Google hat das früh erkannt und den Rollout gestoppt, nachdem dieser ohnehin schon erst mit einer Woche Verspätung gestartet wurde. Offiziell zu Wort gemeldet hatte man sich allerdings nur kleckerweise in diversen Support-Threads. Zwar wurden einige Nutzer zur Lösungsfindung kontaktiert, aber eine offizielle Stellungnahme gab es nicht. Das hat man nun nachgeholt und hat leider gar keine guten Nachrichten.

Rollout gestoppt

Zuerst hat man einmal verkündet, dass der Rollout gestoppt wurde – gut drei Wochen nach dem Ziehen der Bremse. Weiterhin teilt man mit, dass der Rollout des Dezember-Updates auch nicht wieder aufgenommen wird. Man überspringt es praktisch – womit man dann allerdings auch viele weitere Sicherheitslücken für die neuen Flaggschiffe offen lässt! Kurzer Einwurf: Samsung rollt schon das Januar-Update für erste Nutzer aus.









Bugfix-Update kommt. Ende Januar!

Man hat die Probleme nun endlich lokalisiert und ein Update versprochen. Aber das wird nicht etwa mit dem Januar-Sicherheitsupdate ausgerollt, das für kommenden Montag erwartet wird, sondern erst Ende Januar. Ob das nun bedeutet, dass das Januar-Sicherheitsupdate für die Pixel 6-Smartphones mit mehreren Wochen Verspätung kommt oder es sich dabei um ein zusätzliches Update handelt, sagt man nicht.

Alles in allem eine sehr sehr unschöne Gesamtsituation, die einen Schatten auf das eigentlich sehr gute Pixel 6 wirft. Hoffen wir, dass Google das alles sehr schnell in den Griff bekommt und Pixel 6-Nutzer fröhlich in das neue Jahr starten können…

