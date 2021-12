Android: Google fordert viele Nutzer per E-Mail zum App-Update auf – Microsoft Teams blockiert Notrufe

Vor einigen Wochen sorgte ein schwerer Bug auf Android-Smartphones für Aufsehen, den man im besten (oder schlimmsten?) Fall erst dann bemerkt, wenn man die Funktion benötigt: Die bekannten Notrufnummern ließen sich nicht anrufen. Schnell stellte sich heraus, dass das Problem nicht bei Google oder Android, sondern viel mehr bei Microsoft liegt. Nun geht Google einen recht außergewöhnlichen Weg, um das Problem endlich aus der Welt zu schaffen.



Es wurde aus nachvollziehbaren Gründen sehr schnell Google in die Schuhe geschoben, dass sich auf vielen Smartphones plötzlich keine Notrufe mehr absetzen ließen. Doch Google fand schnell heraus, dass das Problem eher bei Microsoft Teams zu suchen ist, das sich offenbar so tief in das System einklinken kann, dass sogar die Telefonie-Infrastruktur in Mitleidenschaft gerissen wird. Microsoft hat das Problem schnell behoben, aber die Nutzer müssen ihre App aktualisieren. Und offenbar haben das einige nach wie vor nicht getan.

Jetzt haben alle Nutzer, die ihre App bisher nicht aktualisiert haben, eine E-Mail von Google mit der Aufforderung erhalten, das Update durchzuführen. Das zeigt sich nur das Ausmaß des Problems, denn für eine Handvoll Nutzer hätte man das wohl nicht getan, sondern auch die Grenzen von Googles Android-Einfluss. Man kann zwar automatisch Apps auf den Smartphones der Nutzer installieren und deinstallieren, aber offenbar nicht aktualisieren. Hätte man diese Möglichkeit für ein Zwangs-Update, hätte man sie in diesem Fall sicherlich genutzt.

[AndroidPolice]

