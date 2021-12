Pixel 6: Google startet Tarot-Spiel für Pixel Superfans – alle Karten zum Download und als Instagram-Filter

Das Marketing rund um die Pixel-Smartphones trägt manchmal merkwürdige Blüten und so ist es nun auch beim Pixel 6. Google hat zur Promotion der Smartphones und deren Augmented Reality-Fähigkeiten ein eigenes Blatt Tarot-Karten veröffentlicht. Dieses erhalten viele Team Pixel-Mitglieder als weihnachtliches Präsent, aber sie stehen auch zum Download und als Instagram-Filter zur Verfügung.



Ich nehme an, dass jeder schon einmal etwas von Tarot und dessen Karten sowie den psychologischen Hintergründen gehört hat. Man kann daran glauben oder auch nicht, genauso wie an die Glaskugel und diverse Wahrsager und Horoskope. Viele Menschen sind davon fasziniert und nun hat auch Google dieses Feld für sich entdeckt und nutzt es als Marketing-Instrument rund um die Pixel 6-Smartphones.

Man hat ein eigenes Deck Tarot-Karten produziert, das man einigen Tausend Mitgliedern der Pixel Superfans zukommen lassen hat. Diese Karten haben klassische Vorlagen, sind aber mehr oder weniger an das Google-Design angepasst und passen sich in etwa der Größe der Pixel 6-Displays an. Passend dazu gibt es am oberen Rand zentriert ein Auge als Kamera sowie am unteren Rand im Bereich des Fingerabdrucksensors das Google-Logo sowie die Beschreibung des Motivs.

Einzelne Motive stehen für verschiedene Features der Pixel-Smartphones wie etwa dem Magic Eraser, dem Portrait Modus, der Ultra Wide Camera oder auch des Portrait Modus. Passend dazu kann man die Motive dann wohl auch anders deuten, wobei ich aber zugeben muss, bei dem ganzen System nicht durchgestiegen zu sein – gilt übrigens auch für Tarot im Allgemeinen.









Wer keine Karten erhalten hat, kann sich übrigens das gesamte Deck inklusive Beschreibung auf einer 92-seitigen Präsentation kostenlos herunterladen und ausdrucken. Passend dazu hat man noch zwei Instagram-Filter geschaffen, mit denen die Karten gedeutet werden können. Einer davon ist der tARot Randomizer, der nach Aufnahme eines Selfies ein Tarot-Motiv einblendet. Wohl auf Basis des Zufalls, nehme ich an.

Schaut euch das Ganze bei Interesse einfach einmal an. Die Instagram-Filter findet ihr HIER und HIER.

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren