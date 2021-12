Google Chromecast: Update bringt mehr Speicherplatz & weitere Verbesserungen für den Google TV-Dongle

Bei Google sind wieder die großen Update-Tage angebrochen und auch die Nutzer eines neuen Chromecast mit Google TV dürfen sich über das Dezember-Update freuen. Dieses bringt einige Detailverbesserungen mit und hat eine angenehme Überraschung im Gepäck, die den meisten Nutzern wohl am meisten bringt: Auf dem Chromecast steht nach dem Update mehr Speicherplatz zur Verfügung.



Google hat in diesen Tagen eine echte Update-Welle gestartet, von der viele Nutzer profitieren: Zuerst das Pixel Feature Drop, dann das Pixel Buds-Update und der Pixel Launcher und nun dürfen sich alle Besitzer des aktuellen Chromecast mit Google TV freuen. Dieser erhält das Dezember-Update, das den Patchlevel auf Oktober 2021 anhebt und einige Verbesserungen rund um die Stabilität im Gepäck hat.

• HDR HLG playing instead of converting to HDR10

• Dolby Vision playback

• DRM Video decoding performance improvements