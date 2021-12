Google Chrome OS 96 ist da! Neue Möglichkeiten für Android-Apps, Nearby Share und neue Kamerafeatures

Nach einer ungewohnt langen Pause hat Google den nächsten Chrome OS-Release veröffentlicht. Durch die Umstellung des Release-Zyklus hat man die Version 95 übersprungen und beginnt nun mit dem Rollout des Updates von Version 94 auf 96. Chrome OS 96 bringt eine Reihe von Neuerungen in das Betriebssystem, die vor allem die Kamera betreffen, aber auch den Android-Apps neue Möglichkeiten geben.



Google Chrome OS 96 ist da! Das Update wird ab sofort für Chromebooks ausgerollt, die nun mehr als sechs Wochen keine neue Version (abgesehen von Sicherheitsupdates) mehr erhalten haben. Die Wartezeit hat sich gelohnt und auch in Zukunft wird man alle vier Wochen eine neue Version veröffentlichen. Für einen Chrome OS-Release sind die Neuerungen recht umfangreich, denn natürlich sind auch die Browser-Updates Teil der Aktualisierungen.

Nearby Share

Nearby Share ist ein wichtiges neues Framework innerhalb von Android, mit dem der Austausch von Dateien zwischen zwei oder mehr Geräten deutlich vereinfacht werden soll. Auf vielen Android-Smartphones ist das Feature seit längerer Zeit verfügbar und auch in Chrome OS hat es bereits Einzug gehalten. Jetzt erweitert man die Reichweite und unterstützt Nearby Share in den Android-Apps, die innerhalb von Chrome OS ausgeführt werden. Zuvor war das nur für die Files-App verfügbar.

Auf obigem Screenshot seht ihr, dass Nearby Share wie gewohnt im Teilen-Menü zu finden ist.









Neue Kamera-Features

Die Kamera-App ist seit vielen Jahren Bestandteil von Chrome OS, doch erst mit der Weiterentwicklung der Hardware in Richtung Tablets, Convertibles und anderen Geräten mit Kameras auf der Rückseite (statt nur vorn über dem Display) rückt diese in den Mittelpunkt. Jetzt gibt es einen kleinen Schwung neuer Funktionen, zu denen unter anderem ein Dokument-Scanner gehören. Ist natürlich vor allem am Tablet praktisch, wenn man Dokumente einfach abfotografieren kann, so wie man das von zahlreichen Android-Apps kennt. Auch der QR-Code-Scan befindet sich nun an dieser Stelle.

Für extern angeschlossene Kameras, ja auch sowas soll es geben, bringt man neue Möglichkeiten zum Zoomen oder Anpassen des Bildausschnitts mit. Für das nächste Jahr hat man schon jetzt einen GIF-Maker angekündigt, der aus fünfsekündigen Videos eine solche Animation erstellt.

Neu designte Wallpaper-App

Die Wallpaper-App zur Auswahl eines Hintergrundbilds erhält eine neue Oberfläche mit vergrößertem Grid-Design. Die Vorschaubilder im Gitter sind größer als zuvor und die App lässt sich direkt aus dem App Launcher heraus aufrufen. Der normale Weg zum Aufruf über das Kontextmenü des Desktops ist natürlich weiterhin möglich.









Neue App-Einstellungen

Die Einstellungen für installierte Apps wurden erweitert: Dort ist es nun möglich, den Apps einzeln die Erlaubnis für Benachrichtigungen zu erteilen oder entziehen. Bisher war das nur direkt aus der App heraus möglich. Die Liste der installierten Apps bietet außerdem eine neue Option, mit der sich festlegen lässt, ob sich die App als eigenes Fenster ohne weitere Bedienelemente oder in einem normalen Chrome-Fenster öffnen sollen.

