Google Chrome: Einkaufswagen auf der Neuer Tab-Seite – neue Funktion für Onlineshopper kommt (Screenshot)

Weihnachten ist die große Zeit des Onlineshoppings und viele Menschen dürften nicht nur beim A-bis-Z Onlinehändler shoppen, sondern auch auf anderen Plattformen die Warenkörbe gefüllt haben. Nun steht ein neues Feature für Google Chrome vor der Tür, das euch dabei helfen soll, den Überblick über die gefüllten Warenkörbe zu bewahren. Diese werden direkt auf der Startseite im Browser verlinkt.



Wer viel in Onlineshops unterwegs ist, hat vielleicht auf so mancher Plattform einen gefüllten Einkaufswagen. Das ist in den meisten Fällen kein Problem, denn die Einkäufe werden im jeweiligen Konto oder temporär gespeichert und stellen höchstens die Onlineshops aufgrund der Vorreservierung vor Herausforderungen. Doch in der stressigen Zeit kann man auch mal den einen oder anderen Einkaufswagen vergessen und nicht den Weg zur Kasse antreten. Zumindest beschreibt das Chrome-Team ein solches Szenario.

Dafür gibt es nun ein neues Feature, das vorerst für US-Nutzer in Kooperation mit einigen Onlineshops eingeführt wird. Google Chrome soll direkt auf der Neuer Tab-Seite die gefüllten Einkaufswagen auflisten und mit einem Klick dorthin führen. Ein praktisches Feature, das derzeit nur für Desktopnutzer angeboten wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Google diese Funktion bei Erfolg monetarisieren wollen wird. Wer als Onlineshop gelistet sein will, muss eine Provision an Google bezahlen oder entsprechende Anzeigen an dieser Stelle schalten. Aber soweit ist es noch nicht.

[Google-Blog]

