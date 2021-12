Waze: Googles alternative Navigation-App rüstet auf – zeigt nun Ladestationen für Elektrofahrzeuge (US)

Neben der wohlbekannten Kartenplattform Google Maps betreibt Google seit einigen Jahren die alternative Navigationsplattform Waze, die im Laufe der Zeit einige Features von der großen Schwester übernommen hat – und umgekehrt. Jetzt steht das nächste Update für Waze vor der Tür, das schon lange überfällig war: Waze zeigt nun Ladestation für Elektrofahrzeuge – aber die Sache hat einen Haken.



Die jahrelange Koexistenz von Google Maps und Waze ist erstaunlich, denn obwohl beide Plattformen seit 2013 zu Google gehören, tauschen sie offensichtlich keinerlei Datei miteinander aus, obwohl es genügend Überschneidungen gäbe. Und so kommt es, dass die Navigationsplattform erst jetzt mit der Integration von Ladestationen für Elektrofahrzeuge beginnt. Diese Liste hat man gemeinsam mit Volkswagen aufgebaut und zeigt die einzelnen Stationen während der Navigation direkt auf der Karte an.

This is an incredibly exciting moment for Waze as Volkswagen brings electric vehicle (EV) charging stations to our map for the first time ahead of a very busy holiday travel period. Volkswagen is helping to shape what EV looks like on the Waze map and we’re looking forward to highlighting the breadth of EV stations available across the US, especially as more automotive brands move towards an electric future.