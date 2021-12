Android 12: Diese Motorola-Smartphones werden das Update auf das neue Betriebssystem erhalten (Zeitplan)

Google hat die finale Version von Android 12 schon vor etwas längerer Zeit veröffentlicht und die ersten Smartphone-Hersteller haben ihre Geräte bereits aktualisiert – Samsung sogar zu schnell. Jetzt hat sich mit Motorola der nächste Hersteller zu Wort gemeldet und verraten, welche Smartphones das Update erhalten haben, was es mitbringt und wann damit zu rechnen ist.



Kurz nach der Veröffentlichung einer neuen Android-Version melden sich die ersten Smartphone-Hersteller zu Wort und verraten, welche Geräte auf die neueste Version aktualisiert werden. Bei manchen geht es schnell, bei manchen dauert es etwas länger und andere investieren lieber mehr Zeit in die Entwicklung als in streng veröffentlichte Pläne – was per se nichts schlechtes ist. Zur letzten Gruppe gehört Motorola, das laut Aussendung ALLE unten aufgelisteten Smartphones ab Februar 2022 aktualisieren möchte.

Now, you can change the wallpaper on your device and your entire Android 12 experience changes to match. Using advanced color extraction algorithms, you can easily personalize the look and feel of your entire phone, including notifications, settings, widgets and even select apps. We’re combining the dynamic color, rounded shapes, and large open layouts from Material You with the rich, premium feel of the Motorola brand.