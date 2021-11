Pixel 6: Vorbesteller erhalten endlich ihre Smartphones – O2 erklärt Verzögerungen und verlängert Bose-Aktion

Google hat die Pixel 6-Smartphones bereits Ende Oktober auf den Markt gebracht und die allermeisten Vorbesteller konnten schon mehrere Wochenenden mit den Geräten verbringen. Das gilt allerdings nicht für O2-Nutzer, denn beim Netzbetreiber sind unerwartete Probleme aufgetreten, zu denen man nun endlich eine Lösung in Aussicht stellen kann. Vorbesteller sollen die Geräte in den nächsten Tagen erhalten und auch von der Prämie profitieren können.



Die Pixel 6-Smartphones konnten nicht nur im Google Store, sondern auch bei einigen Elektronikhändlern sowie den großen Netzbetreibern vorbestellt werden. Auch O2 hat seinen Kunden eine Vorbestellmöglichkeit geboten, die zu den üblichen Preisen und Konditionen durchgeführt wurde. Soweit lief alles problemlos, doch spätestens am Tag der versprochenen Auslieferung wurde klar, dass der Termin nicht zu halten ist und die Nutzer wohl noch etwas länger warten müssen.

Jetzt, drei Wochen später, halten die Nutzer ihre Smartphones noch immer nicht in Händen. Dafür konnte O2 nun aber endlich die Situation aufklären und einen halben Vollzug vermelden. Tatsächlich hatte man keine Smartphones, die man an die Nutzer hätte versenden können. Das ist aber (vermutlich) nicht die Schuld von O2, sondern das Problem lag an einer anderen Stelle. Zwar hatte man die Pixel 6-Smartphones auf Lager, konnte sie aber wegen eines technischen Fehlers im Zusammenhang mit der O2 SIM-Karte nicht ausliefern. Es soll sich um ein rechtliches Problem gehandelt haben.

Was nun ganz konkret das Problem war, wird noch immer nicht deutlich. Aber das kann den Nutzern auch herzlich egal sein, denn man hat eine gute Nachricht: Die passenden Smartphones sind am Freitag im O2-Lager eingetroffen und können ab der kommenden Woche an alle Vorbesteller versendet werden.









Leider ist bei der Anlieferung der neuen Geräte der Pixel-Serie durch Google längst nicht alles so verlaufen, wie geplant. Es gab bei den Geräten in Verbindung mit einer o2 SIM-Karte einen technischen Fehler, so dass wir sie aus rechtlichen Gründen nicht ausliefern konnten. Die gute Nachricht: Die Geräte sind heute in unserem Zentrallager angekommen und sie werden direkt in der nächsten Woche (KW 47) an euch ausgeliefert. Die Verzögerung tut uns sehr leid. Wichtig für alle, die sich die Google-Prämie sichern wollen: Ihr könnt euch bis zum 15.12.2021 bei Google für das Pre-Sales-Bundle mit den gratis Bose Noise Cancelling Headphones registrieren.

Die Nutzer dürfen sich aber nicht nur über die Smartphones freuen, sondern auch über ein Verlängerung der Prämie-Aktion. Diese ist bei Google zwar mittlerweile ins Stocken geraten und musste durch eine andere Prämie ersetzt werden, gilt für O2-Nutzer aber nach wie vor. Bleibt zu hoffen, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Denn diese Aktion wird weder von O2 noch von Google, sondern von einem Drittunternehmen abgewickelt.

» Android 13: Googles neues Betriebssystem könnte sich verzögern – blockiert Android 12L den Beta-Channel?

» Pixel Stand im Google Store: Smarte Ladestation für die Pixel 6-Smartphones ist jetzt für 79 Euro vorbestellbar

[Golem]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren