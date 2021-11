Pixel 6 & Tensor: Tiefe Einblicke in Googles Wunderchip – umfangreiche Details zum Pixel 6 System-on-a-Chip

Google hat der eigenen Smartphone-Linie mit den Pixel 6-Smartphones einen recht umfangreichen Neustart spendiert, der unter anderem vom dem ebenfalls brandneuen Tensor SoC begleitet wird – Googles erster eigener Chip in diesem Bereich. Nun haben Bastler Googles neuen Wunderchip sehr ausführlich unter die Lupe genommen und geben sehr umfangreiche Einblicke.



Googles wichtigste Produkteinführung im Oktober waren nicht die Pixel 6-Smartphones, sondern Tensor. Darin sind sich alle Beobachter einig und auch Google selbst hat den für Endnutzer eigentlich uninteressanten Chip anfänglich in den Mittelpunkt der Ankündigungen gestellt. Klar, die Pixel 6-Smartphones sind ein vergängliches Consumer-Produkt, nach dem in ein oder zwei Jahren aufgrund der Nachfolger kein Hahn mehr kräht. Tensor wird aber potenziell bleiben und könnte eine wichtige Grundlage für viele weitere Produkte werden.

Wir haben euch hier im Blog bereits alle Informationen zu Tensor zusammengetragen, haben damit allerdings nur an der Oberfläche gekratzt und die durch Ankündigungen und Leaks bekannt gewordenen Details wiedergegeben. Nun haben die Bastler von Anandtech den Tensor-Chip in die Finger bekommen und diesen sehr ausführlich unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein wirklich umfangreicher Bericht mit unglaublich vielen Details und Testergebnissen.

Die Inhalte dieses Tests würden an dieser Stelle zu weit führen und ganz ehrlich gesagt verstehe ich in einigen Punkten nur Bahnhof und könnte es kaum glaubhaft wiederholen. Daher hier nur einige wenige Grafiken für den ersten Blick. Schmökert direkt bei Anandtech, wenn ihr ein paar Stunden Zeit habt und euch für den Tensor-SoC interessiert.

Fazit

In general, I do think Google has achieved its goals with the Tensor SoC. The one thing it promises to do [AI tasks, language processing, etc], it does indeed do quite well, and while the other aspects of the chip aren’t fantastic, they’re not outright deal-breakers either. I still think energy efficiency and battery life are goals of highest priority in a design, and there we just absolutely need to see better improvements in the next generation Tensor. We don’t know what path Google is taking for future designs, but it’ll be interesting to see.