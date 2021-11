OnePlus & Pac-Man: Hier gibt es das Icon Pack und die Live Wallpaper im Pac-Man Design zum Download

Der Smartphone-Hersteller OnePlus schickt pünktlich vor Weihnachten das neue OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition an den Start und hat dieses mit einer ganzen Reihe exklusiver Inhalte ausgestattet. Das Smartphone ist weitestgehend im Pac-Man-Design gehalten und bringt nicht nur passende Hintergrundbilder, sondern auch Icon Packs und Live Wallpaper mit. Wir bieten sie euch wie üblich zum Download an.



Pac-Man ist Kult. Jeder kennt das Spiel bzw. die Figur und so manch einer wird es sicherlich auch in den modernen Varianten gespielt haben. Das weiß auch OnePlus und hat pünktlich vor Weihnachten ein Smartphone veröffentlicht, das an die nostalgischen Gefühle appelliert und dennoch modern gehalten ist: Das OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition. Die Kultfigur ist dort sowohl auf der Außenseite als auch in der Software zu finden.

Das neue OnePlus Nord verfügt auf der Rückseite über ein Pac-Man-Muster, das sich je nach Lichteinfall verändert, man hat eine passende Schutzhülle mit vielen bekannten Elementen designt (siehe Bild oben) und natürlich ist auch die Android-Oberfläche angepasst worden. Das reicht von speziellen Animationen beim Entsperren per Fingerabdrucksensor über Hintergrundbilder bis hin zu Live Wallpaper und Icon Packs. Alles im kreisrunden Design, mit modernen oder nostalgischen Figuren rund um das Thema Pac-Man.

Wir haben euch bereits vor einigen Tagen die Pac-Man-Wallpaper zum Download angeboten und nun legen wir noch einmal mit den Icon Packs und Live Wallpapern nach, um das Pac-Man-Erlebnis auf dem Homescreen komplett zu machen.









Im obigen Video könnt ihr euch die Live Wallpaper ansehen, die beim Entsperren des Smartphones einmalig eine Animation abspielen und ansonsten mit ihrer farbenfreudigen Darstellung eher starr bleiben. Ob das wirklich einen Mehrwert gegenüber den statischen Hintergrundbildern bietet, die übrigens mit denselben Motiven bereitstehen, muss jeder für sich selbst wissen. Natürlich darf man bei einem Live Wallpaper mit großer Animation die Ressourcen nicht außer Acht lassen.

Außerdem seht ihr im Video einige veränderte Icons, die sich ebenso als Paket herunterladen lassen. Wir bieten euch hier das Gesamtpaket mit Live Wallpaper und Icon Packs. Extrahiert wurden diese vom XDA-Nutzer Linuxct (siehe Twitter), der immer wieder seine Kenntnisse für solche Kunststücke zeigt. Das ist übrigens noch nicht alles, denn es gibt auch die Boot-Animation und Fingerabdruck-Animation, das ist allerdings etwas aufwendig und würde hier zu weit führen. Schaut dafür einfach mal bei XDA vorbei.

» OnePlus Pac-Man Live Wallpaper und Icon Packs

[XDA Developers]

