OnePlus Wallpaper: Hier gibt es alle Hintergrundbilder im neuen kultigen Pac-Man-Design zum Download

OnePlus hat vor wenigen Tagen das neue OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition vorgestellt, dessen Design an vielen Stellen an die gefräßige Kultfigur angepasst wurde. Die Designer haben aber nicht nur die Rückseite des Geräts verschönert, sondern den Smartphones auch eine Reihe von Hintergrundbildern im Pac-Man-Design spendiert. Wir bieten euch wie üblich alle zehn Wallpaper zum Download an.



Viele Smartphone-Hersteller entwerfen für ihre Flaggschiffe neue Hintergrundbilder, die sie auf den Smartphones vorinstallieren und ein Teil ihrer Identität widerspiegeln sollen. Oftmals gehen die Designer verschiedener Unternehmen ähnliche Wege und orientieren sich an Trends, sodass nicht jedes Wallpaper-Set auch wirklich sehenswert ist. Das ist bei dem heutigen Set definitiv anders, denn OnePlus stellt eine echte Kultfigur in den Mittelpunkt.

Pac-Man muss ich wohl niemandem vorstellen, denn auch wenn ihr das Spiel nie gezockt haben solltet, werdet ihr die Figur und das Spielprinzip kennen. OnePlus hat dieser Figur mit dem OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition nun sogar ein eigenes Smartphone gewidmet. Dieses verfügt auf der Rückseite über ein Pac-Man Muster mit einem Effekt, der die Bemalung in der Dunkelheit ändert. Außerdem gibt es neue Animationen, Icon Packs, Live Wallpaper und sogar Schutzhüllen (siehe Bild oben).

Einem Bastler ist es nun sehr früh gelungen, die zehn Hintergrundbilder des Smartphones zu extrahieren und wie üblich zum Download anzubieten. Ihr könnt sie euch auf der folgenden Übersicht schon einmal kurz ansehen und einen ersten Eindruck davon gewinnen, wie man Pac-Man auf die Bedürfnisse des modernen Designs angepasst hat. Meiner Meinung nach wirklich gelungen.









Die Hintergrundbilder stellen nicht nur den gelben Kreis in den Mittelpunkt, sondern auch einige weitere Elemente. So sehen wir auf einem Bild einen der jagenden Geister, ein Portal, sowie angedeutete Spielzüge, bei denen man ohne Kontext wohl erst auf den zweiten Blick an Pac-Man denken würde. Aber auch Pac-Man selbst wird in den verschiedensten Formen dargestellt: 3D, Flach und einmal auch in Pixel-Grafik, die dem Original entsprechen dürfte.

Die Wallpaper haben eine Auflösung von 1080 x 2400 Pixel und können selbstverständlich auf jedem Smartphone verwendet werden. Wir bieten sie euch wie üblich in einer Google Fotos-Galerie zur Ansicht (in voller Auflösung) sowie als Archiv zum Download über Google Drive an. Kann man auf jeden Fall mal in der eigenen Galerie speichern, sind schicke Motive 🙂

OnePlus Pac-Man Wallpaper Galerie (Google Fotos) | Download (Google Drive)

