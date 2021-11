Android 12 & Material You: Das sind die neuen Widgets – Google zeigt die neuen Homescreen-Apps (Galerie)

Google hat rund um den Start von Android 12 das neue Material You-Design eingeführt, das sich in den letzten Monaten in zahlreichen Apps gezeigt hat. Aber die neuen farbenfrohen Oberflächen haben es auch auf den Homescreen geschafft, denn viele Apps haben neue oder stark überarbeitete Widgets erhalten. In einem längeren Beitrag stellt Google diese Widgets inklusive Kombinationsmöglichkeiten nun vor.



Android unterstützt bereits seit der zweiten Generation die Widgets, hat in den vergangenen zehn Jahren aber praktisch nichts daran verändert oder die Technologie vorangetrieben. Weil auch Apple nach einem Jahrzehnt die Widgets für sich entdeckt hat, legt Google nun erst einmal visuell nach und bringt mit Material You viele neue Widget-Formen sowie farbenfrohe Oberflächen. Hier findet ihr eine kurze Galerie der neuen Widgets.

Widget-Größe verändern

Jedes neue Google-Widget lässt sich in der Größe verändern, sodass es perfekt auf die Anordnung des Homescreens passt. Dabei wird das Widget aber nicht etwa nur gestreckt oder gestaucht, sondern es kann seine komplette Form ändern. In obiger Animation ist das sehr gut zu sehe.

Google Maps

Google Maps bietet eine Suchleiste sowie je nach Widget-Größe zusätzliche Buttons für die Suche nach populären Kategorien.









Google Notizen

Google Notizen (Google Keep) erlaubt das Erstellen aller unterstützten Inhalte-Typen direkt vom Homescreen und kann bei entsprechendem Platz-Angebot auch die letzten Notizen auflisten.

Google Fotos

Die neuen Google Fotos-Widgets bringen das letzte bisschen Personalisierung auf den Homescreen. Wir haben sie euch bereits ausführlich vorgestellt.

Google Drive

Google Drive steht in einer Variante zum Erstellen neuer Inhalte sowie einer Auflistung der zuletzt genutzten und im Moment vielleicht interessanten Dateien zur Verfügung.

YouTube Music

YouTube Music bietet das neue kreisrunde Widget sowie ein Doppel-Widget mit Medienkontrollen und Vorschaubildern für die nächsten Titel in der Playlist.

Google Uhr

Auch wenn die Uhrzeit stets am oberen Rand des Smartphones eingeblendet ist, verwenden viele Nutzer gern ein Uhren-Widget. Android hat diesem zahlreiche neue Varianten spendiert.









Widgets auf dem Homescreen

Durch das Widget-Comeback bei Google kann man sich nun selbst auf Tablets oder größeren Displays den gesamten Homescreen mit Widgets vollpacken. Das ging natürlich schon immer, aber erst jetzt hat Google die entsprechende Auswahl sowie die Anpassungsmöglichkeiten im petto, damit das so gut wie auf obigen Screenshots oder dem Artikelbild aussehen kann.

