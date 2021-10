Pixel 6 Pro vs. iPhone 13 Pro Max: Googles Smartphone und der Tensor SoC im Speedtest gegen Apple (Video)

Ab heute sind Googles Pixel 6-Smartphones offiziell erhältlich und manch einer könnte heute in die diversen Elektronikmärkte gehen und sich selbst einen Eindruck von den neuen Geräten verschaffen. Aber wie schlagen sich die Smartphones im Speedtest-Vergleich mit großen Konkurrenten – nämlich dem iPhone? Ein auf den Alltag bezogener Benchmark zeigt nun, dass sich Google nicht verstecken muss.



Wer sich ein teures Smartphone kauft und absichtlich die etwas leistungsstärkere Variante auswählt, dürfte ein großes Interesse daran haben, eines der schnellsten Geräte zu besitzen und vielleicht auch den einen oder anderen Benchmark beobachten. Viele Benchmarks sind allerdings nicht aussagekräftig, weil sie zwar die Prozessoren an ihre Leistungsgrenze bringen, aber nicht der alltäglichen Nutzung entsprechen. Der YouTube-Kanal PhoneBuff geht daher einen etwas anderen Weg.

Man hat sich nun das Pixel 6 Pro sowie die Apple-Konkurrenz iPhone 13 Pro Max geschnappt und beide unter den Roboter-Arm gelegt. Dieser hat die Aufgabe, 16 Apps nacheinander zu starten, die sowohl für Android als auch iOS zur Verfügung stehen. Dabei wird jeweils die App gestartet, bis zum Abschluss des Ladevorgangs gewartet, zum Homescreen gewechselt und anschließend die nächste gestartet. Diese Runden werden einmal nach einem frischen Reboot und anschließend mit den Apps im Cache durchgeführt.

Das entspricht eher dem Szenario der täglichen Nutzung, denn es ist genau das, was Nutzer tun: Viele Apps nacheinander öffnen. Zu den Apps gehören Facebook, Microsoft Word, Microsoft Excel, die Kamera, Spotify, Disney+, Amazon und auch ein Videokonverter. Man versucht eine möglichst große Bandbreite abzudecken.









Gerade beim Pixel 6 Pro ist ein solcher Test sehr interessant, denn Google verbaut erstmals den eigenen Tensor-SoC und steigt damit in den großen Markt der mobilen Prozessoren ein. Google hatte von Anfang an betont, dass man mit der ersten Generation nicht unbedingt an die Spitze möchte, sondern bei Benchmarks im guten Mittelfeld der Oberklasse liegen wird. Das hat sich als korrekt herausgestellt und im Alltags-Test kann Googles Smartphone gegen das iPhone 13 Pro Max tatsächlich überzeugen.

Nach nur wenigen Apps liegt das Pixel 6 Pro vorn und scheint die Apps schneller als das iPhone starten und vollständig laden zu können. Doch dann kommt es zum Videokonverter, der auf dem iPhone deutlich schneller abläuft und das Apple-Smartphone in Führung bringt. Tatsächlich stellt sich dieser Konverter als größte Stolperstelle für das Pixel 6 Pro heraus, denn bei allen anderen Apps ist es sehr ausgeglichen. Am Ende fehlen Googles Smartphone in diesem Test fünf Sekunden.

Natürlich muss man das auch als Test zwischen Android und iOS werten und wir wissen nicht, wie die jeweiligen Apps im Hintergrund arbeiten. Gut möglich, dass der eine oder andere Entwickler mehr Ressourcen in die eine als die andere Plattform steckt und Optimierungen vornimmt. Dennoch ein interessanter Test.

