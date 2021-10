Pixel-Smartphones: Der Google Assistant hebt ab – Call Screening wird für deutsche Nutzer ausgerollt (Video)

Der Google Assistant hat einen festen Platz auf den Pixel-Smartphones und kann auf diesen schon seit längerer Zeit auch im Telefon-Bereich assistieren – hierzulande bisher allerdings stark eingeschränkt. Nun hat man recht überraschend verkündet, dass das Call Screening-Feature für alle deutschen Pixel-Nutzer ausgerollt wird. Dieses kann Anrufe selbstständig entgegennehmen und schnelle Informationen zum Grund des Anrufs einholen.



Der Google Assistant bietet Nutzer in den USA auch im Telefon-Bereich einen recht großen Funktionsumfang und kann dort unter anderem selbstständig Tische in Restaurants reservieren oder einige Termine ausmachen, in dem der Sprachassistant dort einfach anruft. Ganz so weit ist man in Deutschland leider noch nicht, aber dafür hat man nun den Rollout von Call Screening angekündigt, das auf viele Pixel-Smartphones ausgerollt wird.

Mit Call Screening kann der Google Assistant auf Wunsch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und nach der Identität des Anrufers sowie dem Grund des Anrufs fragen. Diese Informationen werden dem angerufenen Nutzer dann präsentiert und dieser kann entscheiden, ob er abheben oder den Anruf besser ignorieren bzw. beenden möchte. Dieses Feature lässt sich manuell bei einem eingehenden Anruf starten oder auch automatisieren. Letztes sorgt dafür, dass Nummern, die nicht im Telefonbuch stehen oder sich in Googles Spam-Datenbank befinden, automatisch erst den Assistant zu sprechen bekommen.

Aber nicht nur die Antworten des Anrufenden können gelesen werden, sondern man kann sich auch die Audio-Aufzeichnung anhören. Und das alles übrigens, während der Anrufer wartet. Sollte es also tatsächlich ein ungeliebter Spam-Anruf sein, dürfte sich das Problem vielleicht von selbst lösen – hat ja auch seinen Vorteil 😉









So funktioniert Call Screening

Mit der Funktion “Call Screening” können Sie herausfinden, wer Sie anruft und warum. Außerdem lassen sich damit Spamanrufe verhindern. Ihre Anrufe sind Privatsache. Damit das so bleibt, wird bei “Call Screening” eine neue Technologie verwendet, die ausschließlich auf Ihrem Gerät eingesetzt wird. Mit Call Screening wird mithilfe der Antwort des Anrufers und durch einen Abgleich mit der Google-Datenbank zu bekannten Spammern und automatisierten Anrufen ermittelt, ob es sich um einen Spamanruf handelt. Dazu muss die Einstellung “Anrufer- und Spam-ID” aktiviert sein. Ein erkannter Spamanruf wird dann ohne Benachrichtigung an Sie abgelehnt.

Das Ganze funktioniert ohne Internetverbindung, denn die Konversation durch den Google Assistant sowie die Spracherkennung finden direkt auf dem Smartphone statt – im Hintergrund, ohne dass der Nutzer es bemerkt. Spam-Anrufe werden automatisch nicht durchgestellt, sodass der Nutzer den Anruf gar nicht bemerkt. Könnte man in gewisser Weise mit dem GMail-Spamfilter vergleichen.

» Alle Infos zu Call Screening

» So wird Call Screening aktiviert

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren