Chromecast & Google TV: Profile am Smart TV kommen – neuer Profilwechsel und Button auf der Fernbedienung

Der Fernseher gehört auch in Zeiten des Smart Homes zu den Geräten, die man normalerweise mit der Familie bzw. den Mitbewohnern teilt. Für die personalisierten Features kann das ein Problem werden, sodass nun ein Update für Google TV vor der Tür steht, dass Profile auf einige Smart TVs sowie den Chromecast bringen sollen. Der Wechsel zwischen den Profilen kann in Zukunft direkt über einen Button auf der Fernbedienung erfolgen.



In vielen Haushalten dürften sich mehrere smarte Geräte befinden, die von völlig unterschiedliche Personen verwendet werden. Während das Smartphone der persönliche Begleiter ist, werden Smart Displays oder auch der Fernseher wohl in den meisten Fällen mit allen Mitbewohnern geteilt. Doch gerade beim Fernseher kann das durch die vielen smarten Features problematisch sein, denn wenn Menschen unterschiedlichen Geschmacks das Gerät nutzen, können die Empfehlungen und der persönliche Assistant nicht funktionieren.

Kürzlich hat man Profile für Google TV angekündigt, zwischen denen so einfach wie auf einem Tablet oder am Computer gewechselt werden kann. Die App-Basis ist für alle Nutzer dieselbe, aber die Oberfläche von Google TV, die Empfehlungen des Assistant und auch die Watchlist werden für jeden Nutzer einzeln geführt. Interessanterweise sieht man dabei überhaupt kein gemeinsames Profil mehr vor, was gerade beim Fernseher meiner Meinung nach aber noch notwendig wäre. Aber dafür gibt es ja den Basic Mode.

Die neuen Profile werden in Kürze für den Chromecast mit Google TV sowie einige Geräte von Sony und TCL ausgerollt.









Damit der Profilwechsel so einfach wie möglich gestaltet wird, wird es eine neue Button-Belegung auf der Fernbedienung geben. Der bisher für andere Zwecke verwendete Button erhält weitere Möglichkeiten.

Im obigen Video wird vom Hersteller der Fernbedienung beschrieben, um welchen Button es geht und welche drei Funktionen dieser übernehmen kann. Bisher wird dieser in der großen Variante als Bookmark-Button verwendet, kann aber auch den bereits angesprochenen Profilwechsel ermögliche sowie einen Button zum Aufruf eines App-Menüs enthalten. Vermutlich kann jeder Hersteller die Belegung selbst entscheiden.

» Google TV: Neuer Kindermodus für Chromecast & Smart TVs kommt – Kinder-Apps, Inhalte & Bildschirmzeit

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren