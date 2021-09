Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Google startet Werbekampagne für die neuen Smartphones – alle Motive & Details (Galerie)

Google wird in Kürze die neuen Pixel 6-Smartphones vorstellen, bei denen man es bis zur Präsentation offenbar gar nicht mehr abwarten kann. Wir haben euch schon vor einigen Tagen gezeigt, dass das Marketing rund um die Pixel 6-Smartphones bereits in vollem Gange ist und nun zeigt eine große Galerie alle Aufnahmen der Bilder, die in den Billboards der großen Städte zu sehen gewesen sind.



Das Pixel 6-Marketing wird ein enormes Budget zur Verfügung haben, das ist schon seit langer Zeit bekannt – und offenbar kann man es sich dadurch nun leisten, schon vor der Präsentation der Smartphones die Werbetrommel zu rühren. Anfang vergangener Woche hat man eine Billboard-Kampagne in den USA gestartet, die das Design der Smartphones und dessen verfügbare Farben endgültig verraten bzw. die Gerüchte bestätigt hat.

Wir haben euch bereits über die Kampagne berichtet und obwohl sie keinerlei zusätzliche Informationen enthielt, bis auf die Bestätigung des ohnehin bekannten, dürfte sie sehr gut angekommen sein. Man stellt aber nicht nur die Smartphones in den Mittelpunkt, sondern sehr eindeutig auch das Material You-Design von Android 12, das unübersehbar Bestandteil dieser Kampagne ist. Die genaue Werbeaussage mit den abgebildeten Personen, die auf eines von 12 verschiedenen App-Icons blicken, kann ich mir zwar nicht erschließen, aber vielleicht wird das im Verlauf der nächsten Wochen etwas deutlicher.

Nicht ohne Stolz hat der Fotograf der Kampagne David Urbanke nun alle Motive veröffentlicht sowie eine Reihe von Bildern gezeigt, die die aufgestellten Billboards in den US-Städten zeigen. Wer sich dafür interessiert, findet in der folgenden Galerie alle Motive sowie die Werbebanner.









Pixel 6









Pixel 6 Pro









Pixel 6-Werbung auf Billboards









—

Bisher waren diese Anzeigen nur in den USA auf Billboards zu sehen – und auch dort nur in den drei Metropolen Los Angeles, San Francisco und New York. Ich denke nicht, dass diese Kampagne abseits dessen verwendet wird, denn die Bilder sind recht eindeutig nur Teaser auf das was kommt und geben keine echten Informationen. Für die Hauptkampagne würde ich erwarten, dass man noch mehr auf die Marke “Pixel” geht und dennoch die Stärken in den Vordergrund stellt, die die sechste Generation mitbringt.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren