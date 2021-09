Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Google startet Werbekampagne für die neuen Smartphones – Videos zeigen einige Details

Google wird schon bald die neuen Pixel 6-Smartphones vorstellen, über die aus zahlreichen Leaks sowie offiziellen Bestätigungen vom Unternehmen schon sehr viel bekannt geworden ist. Weil die Smartphones ohnehin seit Monaten Gesprächsthema sind, veröffentlicht Google nun immer mehr Teaser und sogar Werbespots für die Geräte, die Stück für Stück die letzten Details vor der Präsentation verrate.



Google-Smartphones waren schon immer “Opfer” sehr großer und auch langfristiger Leaks, die dafür sorgen, dass die Smartphones bei der Präsentation schon wie alte Bekannte wirken. Das kann man wohl nicht ändern, also geht man auch bei der sechsten Generation in die Offensive und veröffentlicht eine Reihe von Informationen, gut geplanten Ankündigungen und sogar Werbespots sowie Teaser. Nach dem Werbespot und dem Teaser in der vergangenen Woche hat man nun in Großbritannien erneut nachgelegt.

Es wurde eine Marketing-Kampagne gestartet, bei der das Pixel 6 als Sponsor der Sendung “Highlife” auftritt. Interessanterweise spricht man nicht vom “Pixel 6”, sondern einfach nur von “The new Google Phone” – was möglicherweise die im folgenden Marketing verwendete Bezeichnung sein könnte. Im Folgenden findet ihr die beiden neuen Mini-Spots, in dem eine Frau sogar schon das Smartphone in Händen hält. Vielleicht habe ich einen Knick in der Optik oder es ist der schlechten Qualität geschuldet: Das Smartphone sieht extrem flach aus und ist wohl eher eine Papp-Attrappe. Kann mich aber auch irren.

Wenn Google das Marketing rund um die Smartphones schon jetzt startet, könnte es natürlich auch hierzulande entsprechende Kampagnen geben. Schon vor einigen Wochen wurde bekannt, dass man im zweiten Halbjahr sehr viel Geld in die Hand nehmen wird, um die neuen Smartphones zu bewerben. Summen sind natürlich nicht bekannt, aber es ist soviel, dass man die Aktionäre bei den letzten Quartalszahlen vor den hohen Ausgaben “vorgewarnt” hat.









» Android 12: Google plant Release für Pixel-Smartphones wohl erst für Anfang Oktober – so spät wie noch nie

» Android 12 & Material You: Die Google Uhr-App erhält ein neues Design und schicke neue Widgets (Screenshots)

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren