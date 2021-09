Pixel 6 Tensor war nur der Anfang: Google soll schon ab 2023 eigene Chromebook-Prozessoren bauen (Bericht)

Mit den Pixel 6-Smartphones wird Google erstmals ein Gerät mit dem ersten Prozessor bzw. SoC auf den Markt bringen, der unter Eigenregie entworfen und produziert wird: Tensor. Doch wie ich schon spekuliert hatte, wird Google es nicht dabei belassen und will schon zwei Jahre später einen eigenen Prozessor für Chromebooks auf den Markt bringen, der die bisher verbauten Komponenten von Intel, AMD, MediaTek & Co. ablösen soll.



In Kürze wird der Tensor-Chip mit den Pixel 6-Smartphones Premiere feiern und erstmals ein Google-Smartphone ohne Chip aus dem Hause Qualcomm auf den Markt kommen. Schon bei der Ankündigung des neuen SoC konnte man erahnen, dass das ein sehr großer Schritt für das Unternehmen ist, den man nicht nur für die Pixel 6-Smartphones anstößt. Und nun berichten normalerweise sehr gut informierte Quellen darüber, dass schon ab 2023 die ersten Google-Chips für Chromebooks zum Einsatz kommen sollen.

Google was particularly inspired by Apple’s success in developing its own key semiconductor components for iPhones as well as last year’s announcement that it would replace Intel CPUs with its own offerings for Mac computers and laptops, two people familiar with Google’s thinking told Nikkei Asia.