Pixel 6: Die neuen Smartphones kommen wohl erst Ende Oktober – Leak verrät Verkaufsstart & Vorbestellung

Die Pixel 6-Smartphones stehen vor der Tür und es ist nur noch eine Frage von Wochen, bis Google die neuen Geräte offiziell vorstellt und in den Verkauf bringt. Weil die Smartphones in diesem Jahr vom ersten bis zum letzten Leak auf recht große Begeisterung stoßen, ist auch der Zeitpunkt des Verkaufsstarts so interessant wie lange nicht mehr. Nun sollen die Daten bekannt sein – und es kommt wohl später als erwartet.



Wann kommen die Pixel 6-Smartphones? Erst vor zwei Tagen wurde über den 13. September spekuliert, was schon in zwei Wochen wäre und einen Tag vor der iPhone 13-Präsentation liegen sollte. Das erschien recht unwahrscheinlich und nun will Leaker Jon Prosser konkrete Daten für die Vorbestellung und den Verkaufsstart erfahren haben – und diese liegen mehr als einen Monat hinter dem anderen Gerücht. Erscheinen dafür aber auch deutlich wahrscheinlicher.

Laut Prosser sollen die Vorbestellungen für das Pixel 6 am 19. Oktober geöffnet werden und die Smartphones am 28. Oktober in den Verkauf kommen. Das muss nicht bedeuten, dass am 19. Oktober das diesjährige ‘Made by Google’-Event stattfindet, wäre aber recht wahrscheinlich. Mit Blick in die Pixel-Historie erscheinen diese Daten deutlich wahrscheinlicher als der 13. September, aber darauf festnageln solltet ihr euch dennoch noch nicht.

Das Pixel 5 wurde schon am 30. September vorgestellt, doch im vergangenen Jahr war man auch mit Android 11 etwas früher dran als in diesem Jahr mit Android 12.

