Android 12: Samsung kündigt erste Android 12 Beta und das neue One UI 4 für Galaxy S21-Smartphones an

Google wird in Kürze Android 12 veröffentlichen und zuvor, vermutlich heute, noch einen Release Candidate ausrollen, der wenige Tage später als finale Version für alle Nutzer ausgerollt wird. Nun hat Samsung die erste Beta für das Galaxy S21 angekündigt und wird diese gemeinsam mit One UI 4 noch in diesem Monat für interessierte Nutzer ausrollen. Damit ist man sogar noch früher dran als erwartet.



Nun wird es mit Android 12 sehr schnell gehen: Google könnte heute Abend die letzte Vorabversion von Android 12 veröffentlichen, den Release Candidate und in der kommenden Woche die finale Version für alle noch unterstützen Pixel-Smartphones ausrollen. Vielleicht wird es auch eine Woche später, aber zu lange müssen sich Pixel-Nutzer nicht mehr gedulden. Aber auch Besitzer eines Samsung Galaxy S21 können sich in Kürze über Android 12 freuen – wenn auch zuerst als Beta.

Der Smartphone-Hersteller hat das Android 12 Beta-Programm nun offiziell angekündigt und wird es noch im Monat September starten – früher als im vergangenen Jahr. Die Android 12 Beta für die S21-Smartphones wird außerdem die vierte Generation der One UI-Oberfläche im Gepäck haben. Diese könnte besonders spannend werden, denn schließlich bringt Google mit Material You eine der größten visuellen Änderungen seit Jahren in das Betriebssystem und es wird interessant sein, wie Samsungs Designer darauf reagieren.

Ein konkretes Datum gibt es noch nicht und die Ankündigung gilt auch nur für Südkorea, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es innerhalb kürzester Zeit (eventuell am selben Tag) eine internationale Beta.

