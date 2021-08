Samsung Galaxy S21 FE Wallpaper: Hier bekommt ihr alle Hintergrundbilder des Smartphones zum Download

Samsung könnte schon bald das neue Samsung Galaxy S21 FE vorstellen, hinter dem zwar ein zunehmend größeres Fragezeichen steht, das sich aber eigentlich schon in der Produktion hätte befinden sollen – die nun gestoppt wurde. Auch für das neue Smartphone waren Samsungs Designer wieder fleißig und haben eine Reihe von passenden Hintergrundbildern entworfen. Hier bekommt ihr alle Wallpaper zum Download.



Samsung wird möglicherweise vielleicht eventuell unter Umständen gegebenenfalls in Kürze oder bald oder auch gar nicht das neue Samsung Galaxy S21 FE vorstellen. Ich denke, es wird deutlich, dass hinter dem Gerät noch ein großes Fragezeichen ist und die Wahrscheinlichkeit für eine Vorstellung mit jedem Monat sinkt. Aber das soll uns nicht weiter stören, denn weil das Produkt sehr weit vorangeschritten ist, wurden auch schon Hintergrundbilder für das Smartphone erstellt.

Die sechs Wallpaper für das Galaxy S21 FE erinnern sehr stark an die Galaxy S21 Wallpaper und zeigen wenig überraschend eine deutliche Ähnlichkeit zum älteren Bruder. Statt den sehr sanften und zum Teil Ölgemälde-artigen Bildern der letzten Generationen gibt es diesmal körnige Farbverläufe, die ein wenig an Sand erinnern und beim FE-Modell etwas kürzer als beim S21 sind. Dennoch eine sehr ähnliche Optik mit ähnlicher Farbgebung.

Eigentlich sind es nur drei Hintergrundbilder, denn sie werden einmal mit einem weißen und einmal einem schwarzen Hintergrund angeboten, auf dem diese grobkörnigen Farbverläufe zu sehen sind. Wer also sein S21 aufrüsten und als Fan Edition wieder um ein paar Monate verjüngen möchte, kann das nun tun.









Wie üblich bieten wir euch die Hintergrundbilder sowohl in einer Google Fotos-Galerie zur Einzelansicht als auch zum Download in einem ZIP-Archiv auf Google Drive an. Im Album könnt ihr die Bilder auch einzeln hochladen, denn ich lade sie in Originalqualität hoch. Wundert euch nicht, dass es nun deutlich mehr als sechs Bilder sind: Zusätzlich zu den Smartphone-Wallpaper gibt es im Paket noch die DeX-Wallpaper, die beim Anschluss des Smartphones an einen Desktop-Bildschirm verwendet werden. Es handelt sich um das gleiche Motiv mit anderen Abmessungen.

Die Smartphone-Wallpaper haben die Abmessung von 2340 x 2340 Pixel, während die DeX-Wallpaper eine Auflösung von 1920 x 1920 Pixel haben.

Samsung Galaxy S21 FE Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | Download (Google Drive)

