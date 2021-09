Pixel 6: Google rechnet mit sehr hoher Nachfrage – will erstmals über 10 Millionen Smartphones verkaufen

Google wird in wenigen Wochen die Pixel 6-Smartphones vorstellen und hat offenbar sehr große Erwartungen an die sechste Generation, die endlich in größeren Stückzahlen verkaufen werden soll. Nun wurde bekannt, mit wie vielen verkauften Smartphones das Unternehmen rechnet und dass man die Zulieferer über die möglicherweise stark wachsende Nachfrage informiert hat. Lieferprobleme will man in jedem Fall verhindern.



Für die Pixel 6-Smartphones stehen alle Zeichen auf Erfolg, denn seit Monaten liest man kaum ein schlechtes Wort über die Geräte, sondern lediglich Jubelmeldungen in den Medien und auch in den Kommentarspalten – egal auf welchem Medium. Selbst der vermutlich sehr hohe Preis schreckt die Interessenten nicht ab, sodass Google nun völlig zurecht reagiert und sich auf eine sehr hohe Nachfrage einstellt.

Laut einem Bericht von Nikkei Asia, das für gewöhnlich sehr gut informiert ist, hat man die Zulieferer über das erwartete “massive Wachstum” der Verkaufszahlen informiert, sodass man möglicherweise sehr viel mehr Geräte als bisher geplant benötigen wird. Natürlich sind die ersten Chargen längst bestellt und vielleicht auch schon zum Teil produziert, aber die Nachbestellungen könnten früher beginnen und höher ausfallen, als man das bisher bei den Pixel-Zulieferern gewohnt war.

Google geht davon aus, 11 Millionen Pixel 6-Smartphones zu verkaufen und damit erstmals im zweistelligen Millionenbereich zu liegen. Das wäre eine Steigerung von 50 Prozent zum Vergleichszeitraum im Jahr 2019. Das Jahr 2020 spart man sich offenbar, denn das lief sowohl bei Google als auch bei einigen anderen Smartphone-Herstellern alles andere als gut.

Google told several suppliers in recent meetings that it sees potential for massive growth opportunities in the global market because it is the only U.S. smartphone maker building handsets using the Android operating system.

The company has asked its suppliers to prepare 50% more production capacity for the upcoming Pixel 6 and Pixel 6 Pro