Google Chrome: Neue Startseite ist jetzt nutzbar – so aktiviert ihr Google Drive, Rezepte & Einkaufswagen

Vor wenigen Tagen wurde mit dem Rollout von Google Chrome 93 begonnen, der zwar nur wenige Neuerungen an die Oberfläche bringt, aber dafür unter der Haube umso mehr Möglichkeiten bietet. Zu den kommenden Neuerungen zählt die verstärkte Nutzung der Neuer Tab-Seite, die auch auf dem Desktop zusätzliche Inhalte anzeigen kann. Wer möchte, kann das schon jetzt mit einigen Inhalten ausprobieren.



Die Neuer Tab-Seite im Chrome-Browser wird unter Android schon seit längerer Zeit für diverse Inhalte wie etwa den Discover Feed verwendet, doch auf dem Desktop hat man sich damit bisher zurückgehalten. Dort gibt es nur die Suchleiste sowie die meistbesuchten Seiten – aber das soll sich ändern. Mit Google Chrome 93 möchte man zusätzliche Inhalte auf diese Seite bringen. Hier eine kurze Liste der drei neuen Inhalte:

Recipes (#ntp-recipe-tasks-module): Find recently-visited and related recipes when you open a new tab, so you can rediscover that delicious-looking marinara recipe, and others like it.

Shopping Cart (#ntp-chrome-cart-module): Don’t lose that deal — pick up on your shopping right where you left off. When you step away or browse on other sites, you can jump back into your open carts just by opening a new tab.

Docs (#ntp-drive-module): Cards on the New Tab Page can help you find your way back to recent documents you’ve opened in Google Drive. They can also help you find relevant docs recently edited by collaborators, so it’s easy to cross things off your to-do list.