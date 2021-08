Google Chrome: Neue Startseite für den Inkognito Mode kommt & erklärt was der Modus kann und nicht kann

Der Browser Google Chrome verfügt seit vielen Jahren über einen Inkognito Modus, von dem viele Nutzer ein privates Surfvergnügen erwarten, dieses aber völlig falsch verstehen. Nachdem Google großen öffentlichen Druck erhalten hat und möglicherweise vor einer Milliardenstrafe steht, wird man die Startseite dieses Modus wohl in Kürze umbauen und umfassender über die Möglichkeiten und Nicht-Möglichkeiten informieren.



Google steht seit einigen Monaten wegen des Inkognito Modus des Chrome-Browsers vor Gericht und könnte eine Strafzahlung in Höhe von bis zu 5 Milliarden Dollar ausfassen. Eine der Grundlagen des Verfahrens ist es, dass die Nutzer nicht umfassend darüber informiert werden, was der Inkognito Modus leistet und was er eben nicht leistet. Viele wiegen sich in falscher Sicherheit und genau das geht Google nun mit einem ganz neuen Text auf der Startseite an.

Statt sich wie bisher darauf zu konzentrieren, was Chrome speichert und was nicht, dreht es sich nun darum, was der Inkognito Modus leisten oder eben nicht leisten kann. Die einzelnen Punkte und Formulierungen können sich vielleicht noch ändern, aber der nun in Chrome Canary sichtbare neue Aufbau dürfte schon sehr bald in der stabilen Version ankommen. Auffälliges Detail: Der Schalter für die Blockade von Drittanbieter-Cookies ist verschwunden. Das kann dem Canary-Status geschuldet sein oder eine neue Standardeinstellung andeuten.

