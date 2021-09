Android 12, Pixel 6 & Feature Drop: Was kommt wann? Leaks verraten Termine für Präsentation und Release

Das letzte Quartal des Jahres 2021 steht vor der Tür und wir warten noch immer auf die Präsentation mindestens zweier neuer Google-Produkte: Sowohl der Release von Android 12 als auch die Einladung zur Vorstellung der Pixel 6-Smartphones ist überfällig. Offizielle Daten gibt es zwar nicht, aber für beide Produkte ist mittlerweile bekannt, wann sie angekündigt werden.



Google wird in Kürze im Smartphone-Bereich den Turbo zünden und sowohl Android 12 als auch die Pixel 6-Smartphones vorstellen, die in diesem Jahr wohl deutlich mehr als zuvor miteinander verbunden sind. Und dann schuldet uns Google auch noch ein Pixel Feature Drop, das Anfang September ausgefallen ist und somit keine neuen Funktionen auf die Pixel-Smartphones bringen konnte. Wir zeigen euch, wann mit den drei erwarteten Releases zu rechnen ist.

Android 12

Noch nie ist eine Android-Version so spät erschienen, wie Android 12. Das wissen wir schon jetzt, denn bisher markierte der Start von Android 11 am 8. September 2020 den spätesten Termin. Glaubt man einer geleakten Roadmap, dann wird Android 12 am 4. Oktober 2021 vorgestellt und damit knapp acht Monate nach dem Release der ersten Developer Preview. Der 4. Oktober ist ein Montag und damit auch der Tag, an dem das nächste Android-Sicherheitsupdate erwartet wird. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass beides am selben Tag veröffentlicht wird. Und nicht nur das.

Pixel Feature Drop

Google hat das letzte Pixel Feature Drop ausfallen lassen und dürfte das entweder mit dem Start von Android 12 oder dem nächsten Sicherheitsupdate nachholen. Weil beides auf denselben Tag fällt (siehe oben), erhöht das die Wahrscheinlichkeit weiter. Es scheint so zu sein, dass sich Pixel-Besitzer den 4. Oktober rot im Kalender ankreuzen sollten. Aber packt den Stift noch nicht weg.









Pixel 6 & Pixel 6 Pro

Wir warten nicht nur auf Android 12 und das Pixel Feature Drop, sondern natürlich auch auf die Pixel 6-Smartphones. Im vergangenen Jahr hatte Google schon Ende September das Pixel 5 vorgestellt und das klassische Oktober-Event vorgezogen. Das scheint in diesem Jahr sehr unwahrscheinlich, denn man wird das Pixel 6 mit Sicherheit nicht wenige Tage vor Android 12 präsentieren. Eher umgekehrt. Und so passt es sehr gut, dass sich die Leaker mittlerweile auf ein festes Datum Mitte Oktober eingeschossen haben.

Die Pixel 6-Smartphones werden am 19. Oktober, einem Dienstag, präsentiert und sollen ab dem 28. Oktober, Donnerstag, in den Handel kommen. Der 19. Oktober kursierte schon seit längerer Zeit und spätestens seit Googles Teaserbild mit dem 19.10 auf dem Display gilt das als gesichert. Hinter dem Verkaufsstart ist noch ein Fragezeichen, vor allem die weltweite Verfügbarkeit, aber gut zehn Tage nach der Präsentation erscheint realistisch.

Natürlich werden die Pixel 6-Smartphones direkt mit Android 12 ausgeliefert, sodass der späte finale Release sicherlich eine Herausforderung für die Pixel-Produktion ist. Heute in gut einem Monat sollten also alle Produkte bekannt bzw. angekündigt sein. Eine Einladung für das Pixel-Event könnte schon in den nächsten Tagen folgen.

