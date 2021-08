Pixel 6: Googles neue Smartphones werden ohne USB-Ladegerät ausgeliefert – Google folgt Apple & Samsung

Google hat das Pixel 5a vorgestellt und wird als nächstes, in gut zwei Monaten, mit den Pixel 6-Smartphones nachlegen, die schon jetzt ein sehr großes Interesse hervorrufen. Doch nach den Jubel-Leaks der letzten Monate gibt es nun einen kleinen Dämpfer, der auf geteilte Meinungen stoßen wird: Google hat angekündigt, dass das Pixel 6 und alle folgenden Generationen ohne Ladegerät verkauft werden.



Wer häufiger das Smartphone oder ein anderes smartes Gerät wechselt, dürfte sich im Laufe der Zeit als Nebeneffekt eine schöne Sammlung an USB-Ladegeräten in allen Formen, Farben und Größen angeschafft haben. Glaubt man Herstellern wie Apple und Samsung, bleiben die mitgelieferten Ladegeräte häufig im Karton und werden niemals benutzt – sodass man diese nun aus ökonomischen Gründen weggespart hat. Dass die Hersteller dadurch noch sehr viel Geld sparen und nebenbei Ladegeräte als teures Zubehör verkaufen können, ist ein “netter” Nebeneffekt für die Smartphone-Produzenten. Dem schließt sich nun auch Google an.

Im Rahmen der Pixel 5a-Vorstellung hat man angekündigt, dass es das letzte Google-Smartphone sein wird, das mit einem Ladegerät ausgeliefert wird. Dementsprechend gilt das auch für das Pixel 6, das dann in einem leichteren Karton ausgeliefert werden kann. Eine detaillierte Begründung hat Google bisher nicht veröffentlicht, aber man bezieht sich sicherlich auf die gleichen Beweggründe wie Apple und Samsung. Spätestens jetzt dürften viele weitere Smartphone-Marken das Einsparpotenzial erkennen und in Zukunft ähnlich handeln.

Ob Google ein solches Ladegerät schon mit der sechsten Generation als kostenpflichtiges Zubehör anbieten wird, ließ man noch offen. Ich gehe aber davon aus, dass man es allen Käufern im Google Store anbieten wird. Immerhin gibt es den Pixel Stand, der aber auch noch andere Funktionen hat, ebenfalls als nicht günstiges Zubehör.

