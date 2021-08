Pixel 6 Wallpaper: Hier gibt es alle 12 Hintergrundbilder der neuen Google-Smartphones zum Download (Galerie)

Google hat kürzlich die neuen Pixel 6-Smartphones angekündigt und diese schon zwei Monate vor der offiziellen Präsentation recht umfangreich gezeigt. Auf den Videos zur Ankündigung waren einige Hintergrundbilder zu sehen, bei denen es sich tatsächlich schon um die offiziellen Pixel 6 Wallpaper handelt. Wer sich schon jetzt Pixel 6-Feeling auf das Smartphone holen möchte, bekommt hier alle 12 Hintergrundbilder zum Download.



Viele Smartphone-Hersteller spendieren ihren Flaggschiffen eine Reihe eigener Hintergrundbilder und auch Google hält das nicht anders. Jede Pixel-Generation erhält eine eigene Wallpaper-Identität und mittlerweile gibt es sogar monatlich neue Wallpaper, die wir euch immer wieder zum Download anbieten. Nun sind bereits die offiziellen Hintergrundbilder der Pixel 6-Smartphones im Umlauf, die in voller Auflösung heruntergeladen und verwendet werden können.

Die Hintergrundbilder des Pixel 6 unterscheiden sich deutlich vom Stil der Vorgänger, denn man geht nun etwas weg von abstrakten Darstellung und setzt eher auf künstlerische Umsetzungen von Situationen oder stilisierte Stillleben. So sehen wir eine Frau mit Tennisschläger, einen Obstkorb, ein großes Musikinstrument, ein Eis und viele weitere Dinge, die in erster Linie nichts mit einem Smartphone zu tun haben. Tatsächlich erinnern die Wallpaper sehr stark an die neuen Google Keep-Hintergrundbilder.

Natürlich sind die Wallpaper noch nicht offiziell freigegeben, doch XDA Developers konnte sie sehr einfach über die Google Wallpaper-App beziehen. Man gab sich gegenüber der App einfach als Pixel 6-Smartphone aus und schon wurden sie zur Nutzung angeboten. Sie stammen also aus offizielle Quelle, wenn auch durch Trickserei.









Die Hintergrundbilder haben eine Auflösung von 1440 x 3120 Pixeln und sind in diesem Fall sehr exakt auf die Pixel 6-Smartphones angepasst. Natürlich lassen sie sich leicht stauchen oder an den Seiten abschneiden, aber wie ihr sehen könnt, ist das Kameraloch im Display in den allermeisten Bildern mit eingearbeitet. Es ist allerdings sehr gut in einigen Bildern “versteckt”, sodass es auch auf anderen Smartphones in den einigen Fällen nicht merkwürdig aussieht. Gute Beispiele wären die Melone, der Sänger oder der Musikhörer.

Wir bieten euch die Hintergrundbilder wie üblich auf zwei Wegen an: Einmal als Galerie bei Google Fotos, sodass ihr die Bilder in voller Auflösung betrachten und herunterladen könnt. Und wer sich direkt für das ganze Paket interessiert, folgt einfach dem Google Drive-Link und lädt sich das ZIP-Archiv mit den zwölf Bildern im Originalformat herunter.

Pixel 6 Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | Download (Google Drive)

