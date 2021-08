Fitbit & Wear OS: Premium-Smartwatches kommen & populäre Fitbit-Features wohl bald für alle Smartwatches

Vor zwei Tagen wurde der neue Fitnesstracker Fitbit Charge 5 vorgestellt und wenige Tage vorher mit der Samsung Galaxy Watch 4 die erste Smartwatch mit Googles neuem Wear OS präsentiert. Schon seit längerer Zeit wird darüber gerätselt, wie die gemeinsame Zukunft von Fitbit und Wear OS aussehen könnte und nun gibt es ein neues Statement, das eine interessante Richtung einschlägt.



Google hat die Übernahme von Fitbit Anfang des Jahres abgeschlossen und hat nach eigenen Angaben große Pläne mit der Wearable-Marke, für die man mehr als zwei Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt hat. Schon Ende 2019, als die Absicht zur Übernahme verkündet wurde, war von einem Wechsel der Fitbit-Smartwatches auf das Betriebssystem Wear OS auszugehen und mittlerweile wurde das von Google auch angekündigt. Aber Fitbit soll Wear OS nicht nur verwenden, sondern auch in die Plattform einzahlen:

Fitbit’s most popular features will become available on Wear watches, including the tracking of health progress during the day.