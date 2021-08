Die Chromebooks etablieren sich: Marktanteil steigt immer weiter – aber Wachstum geht deutlich zurück

Die Google Chromebooks erfreuen sich spätestens seit dem vergangenen Jahr hoher Beliebtheit und gelten als große Gewinner des Home Office-Booms. Nachdem Googles selbst geschaffene Geräteklasse von einem Rekordquartal zum nächsten gesprungen ist, gibt es nun einen überraschend großen Wachstumseinbruch. Dennoch wachsen die Chromebooks weiterhin deutlich stärker als der Markt und knabbern sich immer mehr Anteile ab.



Chromebooks waren der große Gewinner des Home Office-Booms, denn plötzlich brauchten viele Menschen aus bekannten Gründen neue, separate oder einfach praktische Hardware für zu Hause – von Angestellten bis hin zu Schülern. Aufgrund der Preisgestaltung oder einfach als Alternative haben sich viele Menschen für ein Chromebook entschieden, was die Verkaufszahlen der Geräteklasse in ungeahnter Höhe regelrecht explodieren ließ.

Selbst im ersten Quartal dieses Jahres lag das Wachstum noch bei 350 Prozent über dem Vorjahr, doch nun gibt es den starken Rückgang. Im 2. Quartal lag das Wachstum nur noch bei 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – was bei einem Blick auf den Kalender aber wenig überraschend ist. Die Auswirkungen der Pandemie waren vor allem im 2. Quartal 2020 sehr stark zu spüren, denn das war die Zeit, in denen viele Menschen ihr Home Office eingerichtet haben. Mittlerweile sind alle Menschen ausgestattet, sodass ein Wachstum von 75 Prozent trotz starken Rückgangs noch immer sehr hoch ist.

Der gesamte Notebook-Markt wuchs nur um etwas mehr als 10 Prozent, was noch einmal deutlich macht, dass sich die Chromebooks nun endgültig etabliert haben und in den nächsten Jahren wohl weiter Marktanteile gewinnen dürften. Bisher ist es Microsoft nicht gelungen, dem entgegenzusteuern, was sich wohl auch mit Windows 11 nicht grundlegend ändern wird. Den Herstellern, die mittlerweile nahezu alle beide Segmente bedienen, kann es relativ egal sein.









HP bleibt weiterhin an der Spitze des Chromebook-Marktes und liefert mittlerweile jedes dritte Chromebook aus, gefolgt von Lenovo, Acer und Dell. Das größte Wachstum hat Samsung hingelegt, das seine Verkaufszahlen verdreifachen konnte, aber dennoch weit hinter der Top 3 zurückliegt. Die schwache Entwicklung von Dell könnte für einen Platztausch der beiden Hersteller sorgen.

