Android: Google soll Hunderte Millionen Dollar gezahlt haben, um alternative App Stores zu schwächen

Android ist das einzige relevante Smartphone-Betriebssystem neben Apples iOS und die allermeisten Nutzer ziehen es vor, die Version mit den vorinstallierten Google-Diensten zu verwenden. Eine sehr komfortable Situation für das Unternehmen, die man mit allen Mitteln verteidigt und dabei auch tief in die Tasche greift. Rund um das Epic-Verfahren wurden nun Unterlagen zu zwei Projekten bekannt, mit denen Google alternative App Stores unterbinden und wichtige Spieleentwickler an den Play Store binden möchte – und dies auch getan hat.



Android ohne Google ist für viele Nutzer nicht vorstellbar, zumindest galt das in den letzten zehn Jahren. Doch Google sah offenbar vor einigen Jahren rund um den Fortnite-Streit mit Epic die Gefahr, die eigenen Felle davonschwimmen sehen zu müssen. Zwar erwies sich der Fortnite-Installer als Usability-Katastrophe, aber Google-intern hat man damit gerechnet, allein durch die entgangenen Fortnite-Gebühren im Play Store zwischen 400 Millionen und 1,2 Milliarden Dollar bis in das Jahr 2022 zu verlieren. Eine enorme Summe.

Viele andere große Spieleentwickler dürften den Fortnite Installer sehr genau beobachtet haben. Darin lag natürlich die Gefahr, dass sie ähnliche Pläne verfolgen und den Play Store umgehen könnten. Dadurch wären Googles Einnahmen durch Provisionen gesunken und gleichzeitig hätte der Play Store in einem sehr wichtigen Segment an Bedeutung verloren. Damit es nicht soweit kommt, wurde intern das “Projekt Hug” sowie das Programm der “Premier Devices” gestartet.

Beide Programme zielen darauf ab, die Verbreitung von alternativen App Stores einzudämmen und gleichzeitig die großen Publisher an sich zu binden. Das soll sich Google mehrere Hundert Millionen Dollar kosten lassen haben – was schon zeigt, welche Relevanz der Play Store bzw. das gesamte Android-Ökosystem für Google hat. Genug Kapital hat man ja.









Project Hug

Das Projekt Hug (=umarmen) soll die 20 größten Spieleentwickler an den Play Store binden. Den 20 bedeutendsten Publishern wurden “Hunderte Millionen Dollar” gezahlt, damit sie ihre Titel weiterhin im Google Play Store anbieten. Ein Verbot für alternative App Stores soll es wohl nicht gegeben haben, sondern die einzige Bedingung ist lediglich der Verbleib im Google Play Store. Leicht verdientes Geld, wenn die Unternehmen ohnehin keine Pläne für eine Abwanderung hatten. Das Geld wurde wohl bis Ende 2020 ausbezahlt, wie lange die Vereinbarungen laufen, ist allerdings nicht bekannt.

Premier Device

Google hat für Smartphone-Hersteller das Programm der “Premier Devices” geschaffen. Die Hersteller konnten ihre Geräte für dieses Programm anmelden und mussten zur Teilnahme nur eine wichtige Bedingung erfüllen: Es durften keine alternativen App Stores ab Werk installiert werden. Im Gegenzug erhalten die Smartphone-Hersteller für diese Geräte eine Provision in Höhe von 12 Prozent (statt normalerweise 8 Prozent) über die auf diesem Gerät erzielten Werbeeinnahmen. Außerdem eine Umsatzbeteiligung in Höhe von 3 bis 6 Prozent am Play Store.

—

In Summe sind das schon gewaltige Zahlen und es zeigt sich, wie sehr Google diese Dominanz auf den Android-Smartphones benötigt. Natürlich kann man es aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht zulassen, dass andere starke Unternehmen das Ökosystem stören oder gar in Teilen unter ihre Kontrolle bringen. Doch aus rechtlicher Sicht sieht das möglicherweise ganz anders aus und ich könnte mir vorstellen, dass diese Projekte – die ja umgesetzt wurden – in zukünftigen Verfahren rund um die Marktmacht des Unternehmens noch Folgen haben werden.

[The Verge #1 | The Verge #2]

