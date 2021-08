Aktionen im Google Store: Neues Stadia-Starterpaket bis zu 50 Euro günstiger, Premiere Edition & Controller rabattiert

In diesen Tagen lohnt sich ein Blick in den Google Store, denn dort gibt es neben den neuen Pixel-Smartphones oder den neuen Nest-Sicherheitskameras auch einiges in der Stadia-Kategorie zu sehen: Man hat das Starterpaket Premiere Edition dauerhaft im Preis gesenkt, verkauft den Stadia-Controller nun günstiger und hat zusätzlich ein neues Bundle aus Controller und Chromecast geschnürt. Entscheidet ihr euch für dieses, könnt ihr bis zu 50 Euro sparen. Das lohnt sich.



Google hat schon im Sommer 2019 das Stadia Starterpaket in den Google Store gebracht, das anfänglich als Founders Edition erhältlich war und später als abgespeckte Stadia Premiere Edition angeboten wurde. Diese Stadia Premiere Edition besteht aus dem Controller sowie dem “alten” Chromecast Ultra und wird nun für nur noch 79,99 Euro verkauft – 20 Euro weniger als zuvor. Aber vielleicht möchtet ihr auch direkt mit der aktuellen Hardware-Generation starten und das neue Starterpaket erwerben. Außerdem wurde der Stadia-Controller im Einzelverkauf um 10 Euro gesenkt.

Das neue Starterpaket wird im Google Store als Bundle angeboten und hat keine offizielle Bezeichnung. Es wird lediglich als Spielen und streamen mit dem Google TV-Set angepriesen und ist ein Bundle-Angebot, bei dem ihr 39 Euro im Vergleich zum Einzelkauf sparen könnt. Es besteht aus dem Stadia-Controller sowie dem Chromecast mit Google TV. Auch wenn das neue Bundle einen eigenen Eintrag in der Google Store-Navigation erhalten hat, ist unklar, ob es dauerhaft angeboten wird und auch dauerhaft auf diesem Preis-Niveau bleibt.

Ihr könnt in dem Bundle sowohl die Farbe des Chromecast als auch des Stadia-Controllers festlegen und habt die Wahl zwischen allen verfügbaren Farben beim Einzelkauf. Kann sich auf jeden Fall lohnen und könnte so manch einen ärgern, der erst kürzlich das alte Starterpaket gekauft hat.









Chromecast mit Google TV + Stadia-Controller

Ganz großes Kino: Spiel deine Stadia-Games jetzt auch auf dem größten Bildschirm in deinem Zuhause. Im Set „Spielen und streamen mit Google TV“ ist auch Chromecast mit Google TV enthalten. Damit kannst du Games, Serien und Filme ganz einfach auf den Fernseher streamen.

Zusätzlich zur Hardware gibt es auch noch einen Monat Stadia Pro Gratis. Und wer das Bundle erweitern möchte, erhält bei Bedarf für weitere 9,99 Euro den Ethernet Adapter für Chromecast mit Google TV dazu. Ihr erspart euch weitere 10 Euro im Vergleich zum Einzelkauf. Insgesamt gibt es also ein Paket im Wert von knapp 150 Euro für knapp 100 Euro. Da kann man schon mal zuschlagen und vielleicht jetzt mit Stadia beginnen 🙂

