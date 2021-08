Aktionen bei Amazon: Echo Smart Speaker zum halben Preis & einige Smart Displays stark reduziert

Gerade erst hat Google neue Smart Home-Produkte vorgestellt, da legt auch Amazon preislich nach: An diesem Wochenende könnt ihr beim Kauf der Echo Smart Speaker sowie Echo Smart Displays sehr viel Geld sparen. Den Echo Dot der 3. Generation sowie den Echo Flex gibt es sogar zum halben Preis und selbst die Smart Displays werden euch fast hinterhergeschmissen – vielleicht ein guter Zeitpunkt zum Kauf. So installiert ihr die Google-Dienste.



Bei Amazon stehen wohl neue Smart Speaker und Smart Displays vor der Tür, denn anders lassen sich die wirklich starken Rabatte auf die Smart Home-Produkte ohne größeren Anlass kaum erklären: Den Echo Dot der 3. Generation erhaltet ihr an diesem Wochenende schon ab 29,99, den Echo Flex sogar ab 14,99 Euro und für gerade einmal 55 Euro gibt es ein Echo Smart Display zu ergattern. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.

Schaut einfach einmal in die Aktionen herein, die der Übersicht halber in folgender Tabelle gut aufgelistet sind. Vermutlich werden die Aktionen im Laufe dieser Woche enden und (wahrscheinlich) in der Rabatthöhe so schnell nicht wiederkommen. Und wer die Google-Dienste nutzen möchte (Google Play auf den Echo-Geräten), findet Hier alle Anleitungen.

