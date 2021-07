Pixel 6: Neuer Leak verrät alle Spezifikationen der beiden Google-Smartphones & fünf Jahre Android-Updates ?!

Im Oktober wird Google die beiden neuen Pixel 6-Smartphones vorstellen, über die in den letzten Wochen bereits sehr viele Informationen bekannt geworden sind, die die Vorfreude auf die neuen Geräte immer weiter angeheizt haben – und nun geht es weiter. Ein neuer Leak verrät nun die angeblichen Spezifikationen der neuen Smartphones. Außerdem will die Quelle erfahren haben, dass Google die Geräte für fünf Jahre mit Android-Updates versorgen (!) will.



In wenigen Wochen steht das Pixel 5a vor der Tür, das sich erst gestern bei der FCC gezeigt hat und somit endgültig bestätigt ist. Die beiden Pixel 6-Smartphones sind noch nicht ganz soweit, doch dafür waren die Leaker wieder fleißig und haben Informationen zu den kommenden Geräten ausgegraben. Diesmal will es Jon Prosser geschafft haben, die finalen Spezifikationen für das Pixel 6 und Pixel 6 Pro zu erhalten.

Spezifikationen Pixel 6

Bildschirmgröße: 6,4 Zoll

Display: AMOLED

Kamera: 50MP (Wide) + 12MP (Ultra wide)

Frontkamera: 8MP

Akku: 4614 mAh

Prozessor: Google Whitechapel

RAM: 8GB

Speicher: 128GB / 256GB

Betriebssystem: Android 12

Spezifikationen Pixel 6 Pro

Bildschirmgröße: 6,71 Zoll

Display: Plastic OLED

Kamera: 50MP (Wide) + +48MP (Tele) + 12MP (Ultra wide)

Frontkamera: 12MP

Akku: 5000 mAh

Prozessor: Google Whitechapel

RAM: 8GB

Speicher: 128GB / 256GB / 512 GB

Betriebssystem: Android 12









Die Spezifikationen klingen durchaus glaubwürdig, was bei der eher langsamen Weiterentwicklung der Smartphones aber auch immer wieder ein Glückstreffer sein kann – gerade Jon Prosser tut sich manchmal dadurch hervor, mit Glück ins blaue zu Treffen. Das muss natürlich nicht heißen, dass es nicht dennoch die zuverlässigen finalen Angaben sind. Dennoch solltet ihr sie vorerst als das betrachten, was sie sind: Ei Gerücht auf Grundlage eines Leaks. Dass die Geräte-Größte stark wächst, wurde aber vorher schon angenommen und deckt sich mit den zahlreichen geleakten Renderbildern.

Fünf Jahre Android-Updates

Fast noch spannender als die Spezifikationen ist die Information, dass Google die Pixel 6-Geräte für ganze fünf Jahre mit Android-Updates versorgen soll. Leider geht nicht eindeutig hervor, ob es sich dabei um Sicherheitsupdates oder tatsächlich Betriebsystem-Updates handelt. Sollte Google das Pixel 6, das aller Voraussicht nach mit Android 12 erscheint, also tatsächlich noch Android 17 spendieren? Ich halte es aufgrund des Vorpreschens von Samsung sowie dem Umstieg auf den eigenen Whitechapel-Chip für möglich. Bare Münze ist das aber noch lange nicht.

Wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Alle bisher bekannten Informationen zum Pixel 6 inklusive zahlreicher Renderbilder findet ihr in diesem Artikel.

