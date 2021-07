Android: Eine kleine Revolution – Samsung verspricht nun fünf Jahre Android-Updates für Enterprise-Geräte

Google veröffentlicht in jedem Monat ein Android-Sicherheitsupdate, das unmittelbar nach der Ankündigung auf alle noch unterstützten Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Dieses Update-Versprechen gilt für drei Jahre und wird nun erneut von Samsung in den Schatten gestellt: Die Südkoreaner versprechen im Rahmen ihres Galaxy Enterprise Program nun ganze fünf Jahre Android-Updates und auch Privatnutzer dürfen sich immerhin über vier Jahren freuen.



Android-Updates sind und bleiben ein leidiges Thema, das gilt sowohl für die Versions-Updates als auch für die Sicherheitsupdates. Letzte werden von Google für einen gewissen Zeitraum vorgeschrieben, doch mit mehr als zwei Jahren sollte man bei den meisten Herstellern nicht rechnen. Samsung zeigt sich einiger Zeit extrem vorbildlich und hatte kürzlich angekündigt, viele Smartphones nun für vier Jahre mit Sicherheitsupdates zu versorgen.

Fünf Jahre Updates

Für Business-Nutzer im Rahmen des Samsung Galaxy Enterprise Program legt man nun noch einmal einen drauf und bietet ganze fünf Jahre Sicherheitsupdates. Dies gilt entweder monatlich oder quartalsweise, darauf möchte sich Samsung bei diesem verhältnismäßig extrem langen Zeitraum wohl noch nicht festlegen. Interessanterweise wurde diese Update-Revolution jedoch noch nicht an die große Glocke gehängt, sondern ging fast in einer Neben-Ankündigung während des MWC-Events unter:

Keep your business protected from mobile security threats. With Galaxy Enterprise Edition, you get 5 years of firmware updates either monthly or quartely1, so you can be sure all of your mobile devices are up to date with the latest Android and Samsung security and maintenance patches. This helps protect your fleet of Samsung devices against malware, phishing or any software malfunction that might pose a threat to your business.