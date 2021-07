Pixel 6: Google zündet endlich den Smartphone-Turbo – die wichtigsten Stärken der neuen Pixel-Smartphones

Google wird schon in wenigen Monaten die neuen Pixel 6-Smartphones vorstellen, die nicht nur die Nachfolge der fünften Generation antreten sollen, sondern auch einen kleinen Neustart der gesamten Pixel-Linie markieren dürften. Je mehr Details rund um die kommenden Geräte bekannt werden, desto mehr wird deutlich, dass Google mit dem Pixel 6 einen ernsthaften Anlauf unternehmen möchte, um viele Millionen Smartphones zu verkaufen.



Googles Nischen-Smartphones

Die Google-Smartphones waren schon immer in der Nische und entstanden aus ganz unterschiedlichen Motivationen: Während die Nexus-Smartphones den damals stark wachsenden Android-Markt weiter anschieben und die technischen Möglichkeiten zeigen sollten, hat man sich mit dem Start der Pixel-Smartphones im Herbst 2016 einer anderen Mission verschrieben: Google wollte und will eine echte Smartphone-Marke aufbauen, die den anderen Herstellern ernsthaft Konkurrenz machen soll. Bisher hat das allerdings eher mäßig funktioniert.

Offizielle Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones sind nicht bekannt, doch es ist kaum anzunehmen, dass sie für Google isoliert betrachtet bisher ein finanziell lohnendes Geschäft gewesen sind – aber das soll sich ändern. Schon vor etwa zwei Jahren hatte das Unternehmen mitgeteilt, den Markt angreifen zu wollen und auf die anderen Smartphone-Hersteller keine Rücksicht mehr zu nehmen, was man bisher offenbar getan hatte. Heißt: Nun müssen die Stückzahlen in die Höhe geschraubt werden. Doch dafür muss man auch das richtige Werkzeug in der Hand haben.

Die kommenden Pixel 6-Smartphones spielen aus rein technischer Sicht wohl erstmals in einer Liga, mit der man tatsächlich auf die nächste Stufe gelangen könnte. Keine unnötigen und nicht ausgereiften Spielereien, sondern sinnvolle Verbesserungen, die sich die Nutzer wirklich wünschen und im Alltag helfen können. Das gilt sowohl für die Hardware als auch die Software.









Ein neues Design

Google verpasst den Pixel 6-Smartphones ein ganz neues Design, das sich sowohl von den Vorgängern als auch der Konkurrenz recht deutlich unterscheidet. Das gilt vom äußeren Aufbau bis zur Farbauswahl und wird dafür sorgen, dass die neuen Pixel-Smartphones einen sehr hohen Wiedererkennungseffekt haben, der noch dazu auf seine ganz eigene Art “schön” aussieht. Der neue Aufbau mag technische Gründe haben, ist aber auch ein starkes Statement, das man einen Neuanfang wagt. Mehr zum neuen Pixel-Design findet ihr in diesem Artikel.

Starke Hardware

Unter der Haube legt man kräftig nach und bringt eine starke Ausstattung in die Smartphones: Natürlich setzt man bei beiden Varianten auf sehr große Displays, packt sehr viel Speicherplatz in die Geräte, verbaut einen starken Akku und geht keine Kompromisse mehr ein. Natürlich wird das seinen Preis haben, aber Google will ab der sechsten Generation wieder im Premium-Bereich mitspielen und dürfte sich zugunsten der A-Serie wieder weit von der Mittelklasse entfernen.

Pixel 6 XL-Spezifikationen

Display: 6,71 Zoll Plastic OLED @ 1440p

Kamera: 50MP (Wide) + +48MP (Tele) + 12MP (Ultra wide) (Mehr zur Kamera)

(Mehr zur Kamera) Frontkamera: 12MP

Akku: 5000 mAh

Prozessor: Google Whitechapel

RAM: 8GB

Speicher: 128GB / 256GB / 512 GB

Betriebssystem: Android 12

» Alles was über die Pixel-Smartphones bekannt ist

Das Google SoC

Das vielleicht wichtigste Detail bei der technischen Ausstattung: Google setzt beim Pixel 6 erstmals auf einen eigenen Prozessor, nämlich den Whitechapel SoC. Mit diesem macht man sich Fit für die Zukunft und wird in diesem Bereich mehr Kontrolle über die Komponente erhalten, die man zusammen mit Samsung entwickelt hat. Das eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten für die Zukunft, sondern kann sich aus nachvollziehbaren Gründen auch erst bei gewissen Stückzahlen lohnen, die die Pixel-Smartphones bisher wohl eher nicht erreicht haben.

Neues Kamera-Setup

Die Kamera war seit jeher die Stärke der Pixel-Smartphones und in diesem Jahr legt man auch auf Hardware-Seite einen drauf: Die Rückseite der Smartphones wird von den Kamera-Sensoren regelrecht dominiert. Darin befindet sich unter anderem ein Weitwinkel-Objektiv, ein Ultraweitwinkel sowie ein Tele-Objektiv, das einen 5x optischen Zoom ermöglichen soll. Dazu kommt wohl ein Kamerablitz auf der Vorderseite, 4K-Selfie-Videos und mehr:

» Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Neue Leaks zeigen Kamera-Setup – diese drei Kameras und Sensoren sollen verbaut sein









Fünf Jahre Android-Updates

Google will nicht nur starke Hardware bieten, sondern legt auch auf der Softwareseite nach, um die Lebenszeit der Pixel 6-Smartphones zu verlängern. Nach mehreren Gerüchten gilt es fast schon als gesichert, dass man den Nutzern ganze fünf Jahre Android-Updates bieten wird, die ziemlich sicher bis zum Schluss aus monatlichen Aktualisierungen bzw. Sicherheitsupdates bestehen werden. Damit schiebt man sich nicht nur vor die versammelte Konkurrenz, sondern kommt auch in Apple-Nähe. Vielleicht das stärkste Signal für den kleinen Pixel-Neustart, den in der Form wohl nur Google zuerst bieten kann.

» Pixel 6: Google bietet wohl fünf Jahre Android-Updates – neue Komponenten machen Lifetime-Updates möglich

Marketing auf Samsung-Niveau

Marketing spielt eine extrem wichtige Rolle und kann bei vielen Produkten darüber entscheiden, ob sie ein Erfolg oder Misserfolg werden – da gilt gerade in der schnelllebigen Smartphone-Welt, in der die Geräte nun mal nach 12 Monaten “alt” sind. Also legt Google auch an diesem Punkt nach und könnte die Pixel 6-Smartphones für einige Wochen omnipräsent machen, so wie es auch Samsung gerne tut und bis vor einigen Jahren ziemlich extrem getan hat. Das Marketing-Budget soll auf Samsung-Niveau liegen – und das will schon was heißen.

—

Alle hier aufgelisteten Gründe sind für mich starke Signale, dass man den Pixel-Smartphones einen echten Neustart spendieren möchte, der die Verkaufszahlen nach oben schießen lassen soll. Ob das funktioniert, wird sich zeigen. Natürlich wird auch der Preis eine sehr gute Rolle spielen, doch wenn auch dieses letzte kleine Detail noch passt, dann hat man ein starkes Paket in der Hand, das sich millionenfach verkaufen kann.

