Google Pay: Neue Partner in Deutschland; Diese Banken und Dienste unterstützen Googles Bezahlplattform

Laut aktuellen Studien erfreut sich Google Pay in Deutschland immer größerer Beliebtheit und gehört für viele Nutzer mittlerweile zu den bevorzugten Methoden für das kontaktlose Bezahlen per Smartphone. Dementsprechend nimmt auch die Zahl der Partnerbanken immer weiter zu, die die Nutzung der Bezahlplattform unterstützen. Hier findet ihr die komplette liste aller Banken und Dienstleister, bei denen ihr Google Pay nutzen könnt.



Google Pay ist nun seit gut drei Jahren in Deutschland aktiv und kann auf diversen Wegen von allen Nutzern verwendet werden. An der grundlegenden Haltung einiger Banken und Sparkassen, die Plattform nicht zu unterstützen, hat sich bei den Betroffenen nicht viel geändert, aber dennoch wächst die Liste der Partner immer weiter an. Manche Institute wollen eigene Lösungen starten, sind aber dennoch bei Apple Pay zu finden, weil sie keine andere Möglichkeit haben.

Schauen wir uns nun einmal an, welche Banken aktuell mit dabei sind und ihren Kunden die Möglichkeit geben, die von ihnen ausgegebenen Kreditkarten bei Google Pay einzupflegen und entsprechend zur Zahlung zu verwenden.

Diese Banken unterstützen Google Pay

1822 Visa-Karten

Visa-Karten Advanzia Bank Mastercard Kreditkarte

Mastercard Kreditkarte Augsburger Aktienbank Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Barclaycard Visa-Kreditkarten

Visa-Kreditkarten boon. boon. Mastercard

boon. Mastercard Bunq Mastercard-Karten

Mastercard-Karten BW-Bank VISA- und Mastercard-Kreditkarten

VISA- und Mastercard-Kreditkarten C24 Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Citibank Visa-Karten

Visa-Karten comdirect Kredit- und Prepaid-Karten von Visa

Kredit- und Prepaid-Karten von Visa Commerzbank Alle Mastercard- und Visa-Karten

Alle Mastercard- und Visa-Karten Consors Finanz Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Consorsbank Visa-Karten

Visa-Karten Curve OS Limited Mastercard-Debitkarten

Mastercard-Debitkarten DKB Visa-Kreditkarten und Miles & More Mastercard

Visa-Kreditkarten und Miles & More Mastercard Hanseatic Bank Visa-Kreditarte

Visa-Kreditarte ING Visa-Karten

Visa-Karten ING-DiBa Visa-Karten

Visa-Karten Klarna Visa-Kreditkarten

Visa-Kreditkarten Landesbank Berlin Alle Karten

Alle Karten LBB Visa-Karten (unter anderem Amazon Visa )

Visa-Karten (unter anderem ) Monese Monese Karten

Monese Karten N26 Alle Mastercard-Debitkarten

Alle Mastercard-Debitkarten Netbank Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Openbank Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Penta Visa-Karten

Visa-Karten Pleo Financial Services Mastercard Kreditkarte

Mastercard Kreditkarte Quonto SA Mastercard-Debitkarten

Mastercard-Debitkarten Revolut Alle Karten

Alle Karten Staxter Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Tomorrow Visa-Karten

Visa-Karten UAB ZEN.com Mastercard-Karten

Mastercard-Karten Vivid Visa-Karten

Visa-Karten Viva Wallet Mastercard-Karten

Mastercard-Karten VIMpay Mastercard von VIMpay

Mastercard von VIMpay Volkswagen Financial Services Visa-Karten

Visa-Karten Wise Alle Karten

Warum können einige Karten in der App nicht als Zahlungsmethode für den Einkauf in Geschäften eingerichtet werden?

Ihre Bank entscheidet, ob eine Karte mit Google Pay verwendbar ist, und kann bestimmte Karten für mobiles Bezahlen sperren. Wenn Ihre Bank nicht in der Liste aufgeführt ist oder Ihre Karte nicht für mobiles Bezahlen eingerichtet werden kann, rufen Sie die Telefonnummer auf der Rückseite Ihrer Karte an, um Ihrer Bank Feedback zu geben.









Unterstützte Konten und Dienste

PayPal Alle verknüpften und bestätigten deutschen Bankkonten

Alle verknüpften und bestätigten deutschen Bankkonten VIMPay Jedes bestätigte deutsche Bankkonto in Kombination mit einer virtuellen VIMpay-Mastercard

Leider finden sich noch nicht alle großen Namen auf der Liste, aber auch ein langsames Wachstum führt irgendwann zum Ziel. Kleinere Banken machen zwar keinen echten Unterschied, aber natürlich baut jeder einzelne neue Partner immer mehr Druck auf die anderen Banken auf. Weil auch die Finanzbranche vor einem riesigen Umbruch steht, ist es zum Teil aber auch verständlich, dass sich die Geldhäuser nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen lassen wollen.

Der Google Pay-Konkurrent Apple Pay würde sich wohl ebenfalls über weitere Partner freuen, kann aber ohnehin größere Partner als Google Pay vorweisen. Das liegt vor allem daran, dass Apple den Zugriff auf den NFC-Chip des iPhones nicht erlaubt und somit nur die eigene Lösung unterstützt – für die man dann auch noch Gebühren verlangen kann. Weil Google diese Möglichkeit bei Android nicht (mehr) hat, steht Apples Geschäftsmodell auf deutlich stabileren Beinen. Allerdings scheint auch diese Apple-Exklusivität derzeit zu Wackeln.

PayPal und Curve sind Googles Pays große Stärke

Bis diese Banken-Problematik gelöst ist, was wohl noch viele Jahre dauern kann, hat Google Pay aber gleich zwei Asse im Ärmel: Zum einen PayPal und zum anderen ganz frisch dazu gekommen die Plattform Curve. PayPal lässt sich direkt zu Google Pay hinzufügen und lässt sich, übrigens genauso wie VIMPay, als unterstützter Dienst einrichten. Eine bestätigte Bankverbindung in Deutschland ist natürlich notwendig, aber das sollte für einen deutschen Nutzer ja kein großes Problem sein. Mit Curve hingegen gibt es die Meta-Kreditkarte, die auf anderen Kreditkarten aufbaut.

Der Vollständigkeit halber sei auch noch die Commerzbank erwähnt, die nun die Erstellung von virtuellen Kreditkarten für ihre Girokonten-Kunden ermöglicht.

[Google Support]















