Google Chromecast vs. Amazon Fire TV: Der Streaming-Dongle verliert seit Jahren Anteile an den Amazon-Stick

Google ist seit vielen Jahren mit dem Chromecast im Streamingmarkt aktiv und konnte mit dem damals noch recht neuartigen Streaming-Stick die Massen weltweit begeistern. Das ist lange her und mittlerweile hat der Chromecast in jedem Land starke Konkurrenz – allen voran vom Amazon Fire TV Stick. Neue Zahlen aus den USA zeigen nun aber, dass Googles Chromecast seit Jahren Marktanteile verliert.



Hinter sehr vielen Fernsehern, auch Smart TVs, dürfte ein Google Chromecast schlummern – auch in Deutschland. Der im Jahr 2013 vorgestellte Stick hat in den ersten Jahren sehr viele Updates erhalten und wurde in mehreren Generationen neu aufgelegt. Der neue Chromecast mit Google TV hat abgesehen vom Formfaktor nicht mehr viel mit dem klassischen Chromecast zu tun und die folgenden Zahlen zeigen, warum dieser Neustart dringend notwendig gewesen ist.

Googles Chromecast verliert seit Jahren stetig Marktanteile, die man vor allem an den Amazon Fire TV Stick abgeben muss – das gilt zumindest für die USA. Leider habe ich keine halbwegs aktuelle Statistik für Deutschland oder Europa gefunden, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das Bild zwischen Google und Amazon hierzulande ähnlich aussieht. Kein Wunder, denn der klassische Chromecast war vor allem ein Cast-Empfänger und bietet erst seit der neuesten 2021er-Generation Zusatzfunktionen mit Google TV. Der Cast-Empfang wird längst von vielen Smart TVs und anderen Geräten unterstützt, sodass der klassische Chromecast überflüssig wurde.

