Google Chrome: Neuer HTTPS-only Modus kommt – nur noch verschlüsselte Verbindungen lassen sich aufrufen

Der Browser Google Chrome ist seit vielen Jahren einer der großen Antreiber hinter der Verbreitung verschlüsselter Webseiten und hat dafür viele Schritte gesetzt – schon bald folgt der nächste. In der Canary-Version des Browsers gibt es ein nun ein neues Flag für den HTTPS-only Modus, der den Zugriff auf alle nicht verschlüsselten Verbindungen standardmäßig unterbindet. Das könnte für viele Nutzer interessant werden.



Verschlüsselte Verbindungen (erkennbar am https://) gehören seit vielen Jahren zum guten Ton im Web und sind mittlerweile zum Standard geworden. Das war eine logische Entwicklung, die sich auch ohne Google eingestellt hätte, aber das Unternehmen hat durch die Browser- und Suchmaschinen-Dominanz sicherlich beschleunigend gewirkt. Nun geht man den nächsten Schritt und wird dem Browser einen HTTPS-only-Modus spendieren, der den Aufruf aller nicht verschlüsselten Verbindungen standardmäßig blockiert.

HTTPS-Only Mode Setting

Adds a setting under chrome://settings/security to opt-in to HTTPS-Only Mode. — Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android