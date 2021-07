Android: Neue Google-App zur Positionsbestimmung – exakte Angaben ohne GPS & mit Wifi-Daten (Download)

Google arbeitet immer wieder an neuen Ideen und der Ausreizung bestehender Technologien, die man gerne auch mit experimentellen Apps präsentiert – und nun ist es wieder soweit. Mit einer neuen App möchte man die Positionsbestimmung deutlich verbessern und auch dann ermöglichen, wenn kein GPS oder andere Technologien zur Verfügung stehen. Wer möchte, kann das unter gewissen Voraussetzungen bereits jetzt ausprobieren.



Kürzlich hat Google eine neue App zur Distanz-Bestimmung zwischen zwei Smartphones veröffentlicht, die auf der Wifi-Technologie basiert. Nun kommt ein dazu verwandtes Produkt, das auf eine ähnliche Technologie setzt, diese aber für andere Zwecke verwendet: Mit WifiRttLocator soll sich der Standort eines Nutzers bis auf 1-2 Meter genau bestimmten lassen – und das ohne GPS oder visuelle Hilfsmittel.

WifiRttLocator zielt derzeit vor allem auf Innenräume ab, denn dort lässt sich die Technologie am ehesten nutzen: Das Smartphone bestimmt seine Position auf Basis einer Triangulation zwischen verschiedenen Wifi-Zugangspunkten. Dazu muss der exakte Standort dieser Zugangspunkte bekannt sein, sodass durch Bestimmung der Entfernung von mindestens drei Geräten ein recht genauer Standort des Smartphones durchgeführt werden kann. Kein Hexenwerk und wird längst für andere Zwecke genutzt, aber Google hat nun eine neue Umsetzung auf Grundlage des IEEE 802.11mc durchgeführt.

Das benötigt ihr

Wer möchte, kann das schon jetzt ausprobieren. Allerdings benötigt ihr dazu ein kompatibles Smartphone (ab Pixel 2 mit Android 10+ oder ein anderes Gerät mit IEEE 802.11mc-Unterstützung), mindestens drei Google Wifi-Zugangspunkte sowie einen detaillierten Plan des Innenraums. Es gibt Beispiele, aber es zeigt sich schon, dass das eine rein experimentelle App ist.

It uses the IEEE 802.11mc protocol for measuring the time-of-flight of Wi-Fi packets between a phone and an Access Point (AP). As radio waves travel at the speed of light (c), the measured time is converted to a distance by multiplying by c. After estimating the distance to three or more Access Points at known positions, the phone can calculate its own position using a process called multilateration.