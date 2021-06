Google One: Zusätzlichen Google-Speicherplatz kaufen – alle Preise, Kontingente und Vorteile in der Übersicht

Die Abo-Plattform Google One dürfte in den letzten Wochen verstärkt in den Fokus vieler Nutzer gerutscht sein, denn am Dienstag wurde der kostenlose unbegrenzte Speicherplatz bei Google Fotos und zum Teil Google Drive endgültig eingestellt. Das dürfte ein Speicherplatz-Abo für so manchen Nutzer langfristig unumgänglich machen und um den Nutzern diesen monatlichen oder jährlichen Betrag schmackhaft zu machen, gibt es eine Reihe von Extras. Hier findet ihr alle Leistungen und Vorteile in der Übersicht.



Google One wurde vor gut drei Jahren als Nachfolgeprodukt der damaligen Google Speicherverwaltung vorgestellt, die nicht wirklich spannend war und eher aus der Not heraus geboren wurde. Zumindest wirkte es lange Zeit so. Und damit sind wir auch schon direkt bei der Kernfunktion von Google One, nämlich der Speicherplatzverwaltung: Jeder Nutzer kann bei Google One zusätzlichen Speicherplatz kaufen, aktuelle Statistiken zur Belegung abrufen und Vorteile sichern.

Dieser Speicherplatz kann beliebig von den drei angebundenen Google-Produkten verwendet und auch mit der Familie geteilt werden. Es handelt sich um ein großes Cloud-Kontingent, dass allen eingeladenen Mitgliedern und den Apps so lange zur Verfügung steht, bis die virtuelle Platte voll ist. Gut möglich also, dass ein eingeladenes Familienmitglied 99 Prozent des Speicherplatzes belegt und für den Rest – auch für den Familien-Administrator – nichts mehr übrig bleibt.

Zusätzlich zum Speicherplatz gibt es weitere Vorteile, die im Laufe der Zeit erweitert wurden, aber noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Leider sind nicht alle Vorteile von allen Nutzern zu verwenden, denn selbst zwischen Deutschland, Österreich und Schweiz bestehen sehr große Unterschiede, was ich vor einiger Zeit in diesem Artikel ausführlich dargelegt habe.









Das Speicherplatz-Kontingent

In der Grundversion bietet Google One drei verschiedene Pakete: 100 GB, 200 GB oder 2 TB. Jeweils zusätzlich zu den kostenlosen 15 Gigabyte, die jedem Nutzer zur Verfügung stehen. Diese 15 Gratis-Gigabyte sind auch weiterhin für alle Nutzer verfügbar. Kauft man also bspw. 100 Gigabyte und teilt es mit insgesamt vier Nutzern in der Familie, stehen der gesamten Familie 160 GB zur Verfügung. 4x 15 Gigabyte Grundspeicher Plus die 100 gekauften Gigabyte.

Für jedes Paket gibt es die Möglichkeit der jährlichen Vorauszahlung, was noch einmal einige Euro sparen kann. Habt ihr bereits ein Google One-Abo abgeschlossen, schaltet Google automatisch nach einigen Tagen weitere Kontingente frei, die erworben werden können. Diese seht ihr auf dem folgenden Screenshot und bestehen aus 10 TB, 20 TB oder 30 TB. Warum diese nicht von Beginn an allen Nutzern angeboten werden, entzieht meiner Vorstellung.

Weitere Vorteile

Auf obigem Bild seht ihr, welche zusätzlichen Vorteile Google den One-Abonnenten bietet – jeweils steigend nach Kontingent. Habt ihr mehr als 2 GB, profitiert ihr natürlich ebenso von diesen Vorteilen. Zu den Vorteilen gehören der Rabatt im Google Store, Zugang zum neuen VPN (US-only), der Gold Status bei den Google Play Points und einige weitere Dinge, die in dieser Übersicht nicht aufgeführt sind. Alle Details zu den Vorteilen haben wir in einem separaten Artikel aufgelistet:

» Google One: Das Speicher-Abo bringt viele Vorteile – von diesen Extraleistungen können viele Nutzer profitieren









Noch mehr Vorteile

Zu den weiteren Vorteilen, die offiziell nicht erwähnt werden und auch nicht unbedingt regelmäßig angeboten werden müssen, gehören einige Vergünstigungen: So erhaltet ihr bis zu 40 Prozent Rabatt auf Hotelbuchungen – in vielen Fällen ist es eher die Hälfte, aber Rabatt ist Rabatt und als Vielreisender (vielleicht nicht im Jahr 2021) lohnt sich das One-Abo allein schon deswegen. Zusätzlich gab es in der Vergangenheit bereits Geschenke in Form von Gratis Smart Speakern oder Probemonaten für andere Plattformen.

Dazu gibt es zur Einführung neuer Hardware gelegentlich eine Art Freundschaftspreis für den Google Store, vergünstigte oder verlängerte YouTube Premium-Abos, Stadia-Probemonate und einiges mehr. Auch das im vergangenen Jahr eingeführte Smartphone-Backup soll nicht vergessen werden.

Freuen dürfen sich aber auch Google Fotos-Nutzer, denn innerhalb der Fotoplattform gibt es für zahlende Google One-Nutzer zusätzliche Filter und Effekte, die allen anderen Nutzern nicht zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass dieser Bereich weiter ausgebaut wird und neue Funktionen zukünftig für einen gewissen Zeitraum Google One-exklusiv bleiben. Ähnlich wie manche Features für Pixel-Besitzer.

» Google One

Die Speicherplatz-Änderungen:

» Google Drive: Unbegrenzter Dokument-Speicherplatz wurde eingestellt – das ändert sich ab sofort (FAQ)

» Google Fotos: Kostenloser unbegrenzter Speicherplatz wurde eingestellt – das ändert sich ab sofort (FAQ)















